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Кремль, схоже, затвердив підрив Запорізької АЕС, потрібна міжнародна реакція – Зеленський видео

Этот материал также доступен на русском
25.06.2023, 23:44
Владимир Зеленский (Фото - Офис президента)
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Світ приділяє загрозі російській диверсії на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС явно недостатню увагу, хоча ця загроза стає дедалі реальнішою. Про це сказав у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський.

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"Ситуація на Запорізькій атомній станції. Увага світу до наявної російської загрози на Запорізькій станції, на жаль, поки недостатня. Як була недостатньою і реакція на російський підрив Каховської гідроелектростанції та свідоме намагання російських терористів влучити в дамбу іншого водосховища у Кривому Розі", – сказав президент.

Він повідомив, що передав міжнародним партнерам інформацію української розвідки про російський сценарій із мінуванням Запорізької АЕС, "який для терористів, очевидно, затверджено".

За його словами, необхідні спільні та цілком конкретні кроки, щоб не допустити жодних радіаційних інцидентів.

Зеленський повідомив, що обговорював із союзниками події, що відбуваються в державі-агресорі, зокрема, спробу збройного заколоту терористичного угруповання Вагнера.

Президент зазначив, що "довше триває російська агресія, то більшу деградацію вона викликає і в самій Росії", і один із проявів такої деградації – те, що "російська агресія поступово повертається в рідну гавань".

За його словами, Україна та її союзники однаково бачать розвиток ситуації та знають, як на нього реагувати.

  • 24 червня ватажок ПВК Вагнера заявив про похід на Москву після того, як, за його словами, армія РФ завдала ударів по тилах організації.
  • До вечора того ж дня він домовився з владою РФ та оголосив відведення військ. Секретар Путіна повідомив, що Пригожин їде до Білорусі.

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Сергій Бережний
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Володимир ЗеленськийдиверсіявідеозверненняЗапорізька АЕСядерна безпека
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