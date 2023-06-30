Де жорстка реакція союзників на підрив ГЕС. Подоляк: Можливо, США потрібне віконце для діалогу з РФ

Реагуючи лише словами на масштабні терористичні акти Росії в Україні, наприклад підрив Каховської ГЕС, союзники, можливо, залишають собі віконце для діалогу з Москвою. Можливість цього у коментарі LIGA.net припустив головний комунікатор Офісу президента, радник голови ОП Михайло Подоляк.

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Відповідаючи на запитання, чому представник Радбезу Білого дому Джон Кірбі сказав, що США "поки" не бачать неминучої загрози на ЗАЕС, хоча розвідка України б'є на сполох останніми тижнями, співробітник Банкової відповів, що ГУР "інтенсивніше" там все відстежує, ніж розвідка союзників.

"З іншого боку, мені здається, що США постійно залишають собі можливість для ведення якогось діалогу з РФ", – припустив він.

На думку Подоляка, Вашингтон не хоче жорсткої риторики: "Країни глобального політичного процесу повинні залишати можливість для ведення якогось діалогу. Грубо кажучи, вони повинні мати можливість виступати як перемовник з РФ, не більше".

Проте, сказав Подоляк, партнери України "абсолютно точно розуміють", що Росія готова використовувати мінування як інструмент, який перешкоджає розвитку наступальних операцій ЗСУ.

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Раднику голови ОП "здається, що сучасний світ до кінця цієї війни все ще буде не готовий до прийняття справді тих інструментів або тих рішень, які можуть забезпечити інший рівень безпеки тим країнам, які належать до демократичного табору".

"Війна закінчиться перемогою України, – тоді, на мій погляд, будуть суттєві рішення. Вони будуть імплементовані в конкретні закони або в конкретну постанову, і таким чином світ буде набагато стабільнішим. Але для цього потрібно Україні виграти", – підсумував він.

Він показав, чому Україна активно говорить про ЗАЕС: є три причини.

У середині червня 2023 року голова ГУР Буданов попередив про додаткове мінування ЗАЕС, зокрема охолоджувача.

Пізніше він додав, що РФ завершила підготовку до теракту, а ситуація ще ніколи не була такою серйозною: вибухівка розміщена біля чотирьох із шести енергоблоків.

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