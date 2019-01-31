Гелетей зовет Гриценко домой — показать ему флаги сепаратистов

Валерий Гелетей (фото — LIGA.net)

Вчера генпрокурор Юрий Луценко обвинил кандидата в президенты Анатолия Гриценко в клевете, который заявил, что глава ГПУ с другими топ-чиновниками якобы скрывали сыновей от АТО. Сегодня глава Управления госохраны Валерий Гелетей также потребовал извинений от экс-министра обороны, о чем написал у себя в Facebook.

Гриценко заявил, что Гелетей не служил в армии, а в 90-х работал в УБОП и УБЭП, где якобы занимался "сплошным взяточничеством и крышеванием".

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Генерал-полковник из УГО ответил, что опыт работы в УБОП "был крайне необходим для борьбы с террористами и бандитами" в районе боевых действий в 2014 году, и что в УБЭП он не работал.

Гелетей пишет, что сводные подразделения УГО "под его руководством одними из первых направились в зону боевых действий", где "освободили первое здание на захваченной территории - СБУ в Донецкой области", а также "зачистили гору Карачун". По словам Гелетея, Гриценко "знал бы об этом, если бы шел бок о бок, освобождая дом за домом, разминируя оставленные террористами растяжки".

"...Снимая с украинских административных зданий флаги сепаратистов и РФ, которые и до сих пор лежат в моем кабинете как напоминание. Зайдите в гости извиниться за свои слова, и я вам покажу эти флаги", – резюмировал Гелетей.

Луценко ранее заявил, что его сын пошел добровольцем в АТО, затребовав от Гриценко извинений. Тот извинился перед Александром Луценко, но не генпрокурором, назвав его "патологическим лжецом". Супруга главы ГПУ Ирина Луценко заявила, что подаст на Гриценко в суд.

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