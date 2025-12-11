Генассамблея ООН приняла резолюцию по Чернобыльской катастрофе: почему США голосовали против

Документ признает длительные серьезные последствия аварии и отмечает "серьезную обеспокоенность" в связи с повреждением нового конфайнмента

Генеральная Ассамблея ООН (Фото: ООН)

Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке поддержала инициированную Украиной и группой государств резолюцию "Укрепление международного сотрудничества и координация усилий по изучению, смягчению и минимизации последствий Чернобыльской катастрофы". Об этом сообщил Укринформ.

"За" принятие резолюции проголосовало 97 стран, "против" – восемь, воздержались – 39. Против резолюции высказались Россия, Беларусь, Китай, Северная Корея, Никарагуа, Нигер, а также США.

Голосование на Генассамблее (Фото: Укринформ)

Представительница американской делегации на заседании Генассамблеи заявила, что США проголосовали против резолюции из-за упоминания в тексте резолюции Целей устойчивого развития, против которых выступает нынешняя администрация США.

"Соединенные Штаты проголосовали против текста из-за ссылки на Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года", – сказала она.

По словам дипломата, Повестка дня на период до 2030 года и Цели устойчивого развития "продвигают программу мягкого глобального управления, несовместимую с национальным суверенитетом и противоречащую интересам США". В то же время она подчеркнула, что США поддерживают международные стандарты по безопасности ядерных объектов и усилия по предотвращению ядерных инцидентов на таких объектах Украины "во время российско-украинской войны".

Резолюция признает масштабные и длительные последствия Чернобыльской катастрофы и потребности пострадавших территорий. Отдельно указано на роль ООН, в частности Программы развития в кратко- и долгосрочном восстановлении этих регионов.

Особое внимание сосредоточено на событиях 14 февраля 2025 года, когда в результате атаки российского дрона был поврежден новый безопасный конфайнмент над разрушенным энергоблоком ЧАЭС. В резолюции отмечается, что инцидент "поставил под угрозу десятилетия международного прогресса в обеспечении безопасности объекта".

Генассамблея подчеркнула необходимость международной поддержки для восстановления объекта и поощрении государства и партнеров поддерживать международное сотрудничество по Чернобылю.

Также документ предусматривает внесение изменений в написание названия Chornobyl на английском языке согласно украинской транслитерации вместо Chernobyl. Соответственно, следует исправить название Международного дня памяти о Чернобыльской катастрофе, который отмечается ежегодно 26 апреля.

Генассамблея постановила провести 24 апреля 2026 года специальное заседание, посвященное 40-й годовщине аварии на ЧАЭС.

Принятие резолюции является важным шагом на пути преодоления последствий Чернобыльской катастрофы, отметили в Министерстве иностранных дел Украины. Там поблагодарили все государства, которые ее поддержали.

"Пытаясь избежать ответственности за свои преступления, Российская Федерация попыталась добиться принятия в зале Генеральной Ассамблеи ООН альтернативного документа, внесенного российским сателлитом Республикой Беларусь, без всякого упоминания об атаках России на объекты ЧАЭС", – говорится в сообщении.