Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо Чорнобильської катастрофи: чому США голосували проти
Генеральна Асамблея ООН у Нью-Йорку підтримала ініційовану Україною та групою держав резолюцію "Зміцнення міжнародного співробітництва й координація зусиль з вивчення, пом'якшення та мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи". Про це повідомив Укрінформ.
"За" ухвалення резолюції проголосувало 97 країн, "проти" – вісім, утрималися – 39. Проти резолюції висловилися Росія, Білорусь, Китай, Північна Корея, Нікарагуа, Нігер, а також США.
Представниця американської делегації на засіданні Генасамблеї заявила, що США проголосували проти резолюції через згадку в тексті резолюції Цілей сталого розвитку, проти яких виступає нинішня адміністрація США.
"Сполучені Штати проголосували проти тексту через посилання на Порядок денний у галузі сталого розвитку на період до 2030 року", – сказала вона.
За словами дипломатки, Порядок денний на період до 2030 року та Цілі сталого розвитку "просувають програму м'якого глобального управління, що несумісна з національним суверенітетом і суперечить інтересам США". Водночас вона підкреслила, що США підтримують міжнародні стандарти з безпеки ядерних об'єктів і зусилля щодо запобігання ядерних інцидентів на таких об'єктах України "під час російсько-української війни".
Резолюція визнає масштабні й тривалі наслідки Чорнобильської катастрофи та потреби постраждалих територій. Окремо вказано на роль ООН, зокрема Програми розвитку у коротко- та довгостроковому відновленні цих регіонів.
Особливу увагу зосереджено на подіях 14 лютого 2025 року, коли внаслідок атаки російського дрона був пошкоджений новий безпечний конфайнмент над зруйнованим енергоблоком ЧАЕС. У резолюції зазначається, що інцидент "поставив під загрозу десятиліття міжнародного прогресу в забезпеченні безпеки об’єкта".
Генасамблея наголосила на необхідності міжнародної підтримки для відновлення об'єкта та заохоченні держави й партнерів підтримувати міжнародну співпрацю щодо Чорнобиля.
Також документ передбачає внесення змін у написання назви Chornobyl англійською мовою згідно з українською транслітерацією замість Chernobyl. Відповідно, слід виправити назву Міжнародного дня пам’яті про Чорнобильську катастрофу, що відзначається щорічно 26 квітня.
Генасамблея постановила провести 24 квітня 2026 року спеціальне засідання, присвячене 40-й річниці аварії на ЧАЕС.
Ухвалення резолюції є важливим кроком на шляху подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, зазначили в Міністерстві закордонних справ України. Там подякували всім державам, які її підтримали.
"Намагаючись уникнути відповідальності за свої злочини, Російська Федерація спробувала домогтися ухвалення в залі Генеральної Асамблеї ООН альтернативного документа, внесеного російським сателітом Республікою Білорусь, без жодної згадки про атаки Росії на об’єкти ЧАЕС", – ідеться в повідомленні.
- У ніч проти 14 лютого російський дрон з фугасною бойовою частиною влучив в укриття, що захищає від радіації зруйнованого четвертого енергоблока Чорнобильської атомної станції. Згодом в МАГАТЕ повідомили, що захисна арка над енергоблоком після удару втратила свої основні функції безпеки.
Коментарі (0)