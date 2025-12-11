Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо Чорнобильської катастрофи: чому США голосували проти

Документ визнає тривалі серйозні наслідки аварії й наголошує на "серйозній стурбованості" у зв’язку з пошкодженням у лютому нового безпечного конфайнменту

Генеральна Асамблея ООН (Фото: ООН)

Генеральна Асамблея ООН у Нью-Йорку підтримала ініційовану Україною та групою держав резолюцію "Зміцнення міжнародного співробітництва й координація зусиль з вивчення, пом'якшення та мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи". Про це повідомив Укрінформ.

"За" ухвалення резолюції проголосувало 97 країн, "проти" – вісім, утрималися – 39. Проти резолюції висловилися Росія, Білорусь, Китай, Північна Корея, Нікарагуа, Нігер, а також США.

Голосування на Генасамблеї (Фото: Укрінформ)

Представниця американської делегації на засіданні Генасамблеї заявила, що США проголосували проти резолюції через згадку в тексті резолюції Цілей сталого розвитку, проти яких виступає нинішня адміністрація США.

"Сполучені Штати проголосували проти тексту через посилання на Порядок денний у галузі сталого розвитку на період до 2030 року", – сказала вона.

За словами дипломатки, Порядок денний на період до 2030 року та Цілі сталого розвитку "просувають програму м'якого глобального управління, що несумісна з національним суверенітетом і суперечить інтересам США". Водночас вона підкреслила, що США підтримують міжнародні стандарти з безпеки ядерних об'єктів і зусилля щодо запобігання ядерних інцидентів на таких об'єктах України "під час російсько-української війни".

Резолюція визнає масштабні й тривалі наслідки Чорнобильської катастрофи та потреби постраждалих територій. Окремо вказано на роль ООН, зокрема Програми розвитку у коротко- та довгостроковому відновленні цих регіонів.

Особливу увагу зосереджено на подіях 14 лютого 2025 року, коли внаслідок атаки російського дрона був пошкоджений новий безпечний конфайнмент над зруйнованим енергоблоком ЧАЕС. У резолюції зазначається, що інцидент "поставив під загрозу десятиліття міжнародного прогресу в забезпеченні безпеки об’єкта".

Генасамблея наголосила на необхідності міжнародної підтримки для відновлення об'єкта та заохоченні держави й партнерів підтримувати міжнародну співпрацю щодо Чорнобиля.

Також документ передбачає внесення змін у написання назви Chornobyl англійською мовою згідно з українською транслітерацією замість Chernobyl. Відповідно, слід виправити назву Міжнародного дня пам’яті про Чорнобильську катастрофу, що відзначається щорічно 26 квітня.

Генасамблея постановила провести 24 квітня 2026 року спеціальне засідання, присвячене 40-й річниці аварії на ЧАЕС.

Ухвалення резолюції є важливим кроком на шляху подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, зазначили в Міністерстві закордонних справ України. Там подякували всім державам, які її підтримали.

"Намагаючись уникнути відповідальності за свої злочини, Російська Федерація спробувала домогтися ухвалення в залі Генеральної Асамблеї ООН альтернативного документа, внесеного російським сателітом Республікою Білорусь, без жодної згадки про атаки Росії на об’єкти ЧАЕС", – ідеться в повідомленні.