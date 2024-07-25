Генерал Кривонос: Тактика России опирается на преимущество в воздухе и средствах РЭБ

Сергей Кривонос (Фото: скриншот из видео LIGA.net)

Продвижение российской армии, кроме применения управляемых авиабомб и готовности сжигать людей в мясных штурмах, опирается на определенное преимущество в воздухе и в количестве средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом рассказал генерал-майор запаса Вооруженных Сил Украины Сергей Кривонос в эксклюзивном комментарии для LIGA.net.

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Военного спросили, на что опирается российская тактика в ведении войны против Украины. Он отметил, что кроме определенного преимущества в воздухе и средствах РЭБ также враг опирается на преимущество в количестве личного состава.

В то же время, Кривонос добавил, что задача Сил обороны – мощно разрушать российскую экономику, чтобы нефть "не наполняла их способности обеспечения потребностей Вооруженных сил".

В интервью для LIGA.net Кривонос отмечал, что причина, почему в Украине есть проблемы с системами радиоэлектронной борьбы, заключается в диверсионной деятельности России в начале 2000-х.

Полное интервью с военным можно просмотреть на YouTube LIGA.net.

3 июля швейцарский поставщик операционных систем Auterion представил новую технологию для беспилотников, которая позволяет им обходить средства радиоэлектронной борьбы.

4 июля президент Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего – она была посвящена производству РЭБ и дронов.

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