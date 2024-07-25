Генерал Кривонос: Тактика Росії, серед іншого, опирається на перевагу в повітрі та засобах РЕБ

Сергій Кривонос (Фото: скриншот з відео LIGA.net)

Просування російської армії, окрім застосування керованих авіабомб та готовності спалювати людей у м'ясних штурмах, спирається на певну перевагу в повітрі та в кількості засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Про це розповів генерал-майор запасу Збройних Сил України Сергій Кривонос в ексклюзивному коментарі для LIGA.net.

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Військового спитали, на що спирається російська тактика у веденні війни проти України. Він зазначив, що окрім певної переваги у повітрі та засобах РЕБ, також ворог спирається на перевагу в кількості особового складу.

Водночас Кривонос додав, що завдання Сил оборони – потужно руйнувати російську економіку, аби нафта "не наповнювала їхні спроможності забезпечення потреб Збройних сил".

В інтерв'ю для LIGA.net Кривонос наголошував, що причина, чому в Україні є проблеми із системами радіоелектронної боротьби, полягає в диверсійній діяльності Росії на початку 2000-х.

Повне інтерв'ю із військовим можна переглянути на YouTube LIGA.net.

3 липня швейцарський постачальник операційних систем Auterion представив нову технологію для безпілотників, яка дає їм змогу оминати засоби радіоелектронної боротьби.

4 липня президент Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача – вона була присвячена виробництву РЕБ та дронів.

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