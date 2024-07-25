На окремих ділянках фронту почуваємося впевненіше, але про перелом говорити рано – генерал Кривонос
Генерал-майор запасу Збройних Сил України Сергій Кривонос спитали, чи бачить він ознаки перелому війни. Він відповів: зараз Сили оборони починають почуватися більш впевнено на певних ділянках фронту. Про це він заявив у ексклюзивному коментарі для LIGA.net.
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Військовий зауважив, що наразі про "перелом" рано ще казати, однак, Сили оборони почуваються впевненіше на певних ділянках фронту завдяки постачанню матеріально-технічної допомоги у більших обсягах.
"Вони (обсяги, – ред.) поки що не критично заповнюють всі наші потреби, але вони збільшилися", – зазначив Кривонос.
Водночас він впевнений: те, що Україна "не біжить від росіян та не боїться їх" – початок перелому.
"Тепер залишилися справа за малим – покращити ситуацію з підготовкою людей та питання переведення економіки у функціонування в умовах особливого періоду", – підсумував він.
Повне інтерв'ю із Кривоносом можна переглянути на YouTube LIGA.net.
@liga.net.ua 💭 Як ви оцінюєте ситуацію на фронті зараз? Чи є ознаки переламу? 📰 Більше про політику, бізнес та новини – @Новини | Політика | Бізнес . 🎥 Повний випуск з генерал-майором запасу ЗСУ Сергієм Кривоносом – на YouTube-каналі (посилання в шапці профілю). #кривонос #зсу #фронт #військовослужбовці #новинисьогодні #допомогавійськовим ♬ оригінальний звук – Новини | Політика | Бізнес
- 23 липня військовий Лиховій заявив, що Росія зосередила у Запорізькій області близько 90 000 окупантів, і спостерігається приріст цієї кількості – за останні три тижні додалося ще 2000.
- 24 липня видання The Guardian опублікувало інтерв'ю із головкомом ЗСУ Сирським, де він наголосив, що Сили оборони зможуть дати "хорошу відповідь" російській армії, якщо вона спробує піти у наступ на Запорізькому напрямку.
- Також головком заявив, що втрати Росії у війні проти України втричі перевищують українські та запевнив, що на відміну від росіян, Україна береже життя військових і "не захищає руїни на смерть".
- 25 липня Лиховій запевнив, що зосередження на території Запорізької області близько 90 000 окупантів не має викликати занепокоєння, тому що йдеться про весь особовий склад, включно із тим, що перебуває у тимчасово окупованих містах.
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