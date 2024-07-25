На окремих ділянках фронту почуваємося впевненіше, але про перелом говорити рано – генерал Кривонос

На впевненість Сил оборони на певних ділянках фронту вплинуло ширше постачання військової допомоги, запевнив він

Сергій Кривонос (Фото: скриншот із відео LIGA.net)

Генерал-майор запасу Збройних Сил України Сергій Кривонос спитали, чи бачить він ознаки перелому війни. Він відповів: зараз Сили оборони починають почуватися більш впевнено на певних ділянках фронту. Про це він заявив у ексклюзивному коментарі для LIGA.net.

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Військовий зауважив, що наразі про "перелом" рано ще казати, однак, Сили оборони почуваються впевненіше на певних ділянках фронту завдяки постачанню матеріально-технічної допомоги у більших обсягах.

"Вони (обсяги, – ред.) поки що не критично заповнюють всі наші потреби, але вони збільшилися", – зазначив Кривонос.

Водночас він впевнений: те, що Україна "не біжить від росіян та не боїться їх" – початок перелому.

"Тепер залишилися справа за малим – покращити ситуацію з підготовкою людей та питання переведення економіки у функціонування в умовах особливого періоду", – підсумував він.

Повне інтерв'ю із Кривоносом можна переглянути на YouTube LIGA.net.

23 липня військовий Лиховій заявив, що Росія зосередила у Запорізькій області близько 90 000 окупантів, і спостерігається приріст цієї кількості – за останні три тижні додалося ще 2000.

24 липня видання The Guardian опублікувало інтерв'ю із головкомом ЗСУ Сирським, де він наголосив, що Сили оборони зможуть дати "хорошу відповідь" російській армії, якщо вона спробує піти у наступ на Запорізькому напрямку.

Також головком заявив, що втрати Росії у війні проти України втричі перевищують українські та запевнив, що на відміну від росіян, Україна береже життя військових і "не захищає руїни на смерть".

25 липня Лиховій запевнив, що зосередження на території Запорізької області близько 90 000 окупантів не має викликати занепокоєння, тому що йдеться про весь особовий склад, включно із тим, що перебуває у тимчасово окупованих містах.

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