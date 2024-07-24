Сирський запевняє, що Україна не жертвує величезною кількістю піхоти заради 200 метрів, як РФ

Головком заявив, що не бажає "досягати цілей за будь-яку ціну" або кидати своїх людей у "безглузді м'ясні штурми"

Олександр Сирський (Фото: Telegram головнокомандувача ЗСУ)

На відміну від росіян, Україна береже життя військових і "не захищає руїни на смерть". Про це заявив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський інтерв'ю The Guardian.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

Він протиставив тактику ведення бою України тактиці, що використовують російські командири, які, за його словами, відомі тим, що жертвують величезною кількістю піхоти, щоб виграти "100-200 метрів".

"Для нас дуже важливо зберегти життя наших солдатів. Ми не захищаємо руїни на смерть", – наголосив Сирський.

Головком заявив, що не бажає "досягати цілей за будь-яку ціну" або кидати своїх людей у "безглузді м'ясні штурми".

У цьому ж інтерв'ю Сирський заявив, що втрати Росії у війні проти України втричі перевищують українські.

14 липня парамедикиня-доброволиця Катерина (Пташка) Поліщук закликала президента Зеленського провести перевірку дій командира 59 окремої мотопіхотної бригади у зв'язку з "геніальними" посадовими рішеннями".

15 липня головнокомандувач ЗСУ Сирський наказав провести перевірку ситуації в 59 окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка.

Читайте також: Перевірку 59 бригади призначили після допису Пташки, але вона не служила там