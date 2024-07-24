Сырский уверяет: Украина не жертвует огромным количеством пехоты ради 200 метров, как РФ

Главком заявил, что не желает "достигать целей любой ценой" или бросать своих людей в "бессмысленные мясные штурмы"

Александр Сырский (Фото: Telegram главнокомандующего ВСУ)

В отличие от россиян, Украина бережет жизни военных и "не защищает руины насмерть". Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский в интервью The Guardian.

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Он противопоставил тактику ведения боя Украины тактике, используемой российскими командирами, которые, по его словам, известны тем, что жертвуют огромным количеством пехоты, чтобы выиграть "100-200 метров".

"Для нас очень важно сохранить жизни наших солдат. Мы не защищаем руины насмерть", – подчеркнул Сырский.

Главнокомандующий заявил, что не желает "достигать целей любой ценой" или бросать своих людей в "бессмысленные мясные штурмы".

В этом же интервью Сырский заявил, что потери России в войне против Украины втрое превышают украинские.

14 июля парамедик-доброволец Екатерина (Пташка) Полищук призвала президента Зеленского провести проверку действий командира 59 отдельной мотопехотной бригады в связи с "гениальными" должностными решениями".

15 июля главнокомандующий ВСУ Сырский приказал провести проверку ситуации в 59 отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка.

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