На некоторых участках фронта увереннее, но о переломе говорить рано – генерал Кривонос

На уверенность Сил обороны на определенных участках фронта повлияли более широкие поставки военной помощи, заверил он

Сергей Кривонос (Фото: скриншот из видео LIGA.net)

Генерал-майор запаса Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос спросили, видит ли он признаки перелома войны. Он ответил: сейчас Силы обороны начинают чувствовать себя увереннее на определенных участках фронта. Об этом он заявил в эксклюзивном комментарии для LIGA.net.

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Военный отметил, что пока о "переломе" рано еще говорить, однако, Силы обороны чувствуют себя увереннее на определенных участках фронта благодаря поставке материально-технической помощи в больших объемах.

"Они (объемы, – ред.) пока не критически заполняют все наши потребности, но они увеличились", – отметил Кривонос.

В то же время он уверен: то, что Украина "не бежит от россиян и не боится их" – начало перелома.

"Теперь остались дело за малым – улучшить ситуацию с подготовкой людей и вопрос перевода экономики в функционирование в условиях особого периода", – подытожил он.

Полное интервью с Кривоносом можно просмотреть на YouTube LIGA.net.

23 июля военный Лиховий заявил, что Россия сосредоточила в Запорожской области около 90 000 оккупантов, и наблюдается прирост этого количества – за последние три недели добавилось еще 2000.

24 июля издание The Guardian опубликовало интервью с главкомом ВСУ Сырским, где он подчеркнул, что Силы обороны смогут дать "хороший ответ" российской армии, если она попытается пойти в наступление на Запорожском направлении.

Также главком заявил, что потери России в войне против Украины втрое превышают украинские и заверил, что в отличие от россиян Украина бережет жизнь военных и "не защищает руины насмерть".

25 июля Лиховий заверил, что сосредоточение на территории Запорожской области около 90 000 оккупантов не должно вызывать беспокойства, потому что речь идет обо всем личном составе, включая то, что находится во временно оккупированных городах.

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