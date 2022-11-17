Генерал Милли: Армия США — самая смертоносная машина на Земле, Китай не будет сильнее

Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что американская армия является "самой смертоносной боевой машиной на Земле" и выразил уверенность, что Китай никогда не сможет достичь такого уровня. Об этом он сказал на пресс-конференции с главой Пентагона Ллойдом Остином.

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По его словам, Китай является основной угрозой для США, так как обладает потенциалом, чтобы стать "серьезным вызовом".

"Там — исходя из их населения, их технологий, их экономики, нанотехнологий и множества других вещей, Китай является самым большим геополитическим вызовом для Соединенных Штатов", — сказал генерал.

Он отметил, что Китай "не стесняется своей цели" стать "страной номер один" к середине XXI века. Милли заявил, что на сегодняшний день армия США, "вне всякого сомнения, несмотря на любую критику, является самой смертоносной боевой машиной на Земле, без исключения".

"Китай не будет лучше, чем вооруженные силы США, они попытаются, но у них ничего не получится. Мы будем номером один через пять лет, через 10 лет и через 50 лет. Мы не позволим Китаю занять первое место", — заявил Милли.

Резюмируя, он подчеркнул, что пока США остаются "номером один", то они будут сдерживать войну между США и КНР.

"Пока у нас есть военный потенциал, у нас есть желание его использовать, противник знает об этом. Тогда вы будете сдерживать эту войну, но ключ в том, чтобы иметь военный потенциал, и мы намерены оставаться номером один", — сказал военачальник.

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Дмитро Гриниченко

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