Генерал Милли: Полная победа Украины в 2023 году возможна лишь в случае краха армии России

Начальник объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли считает, что Россия не достигнет своих целей в войне, а Вооруженные Силы Украины смогут освободить все территории в 2023 году только в случае краха армии РФ. Об этом он сообщил в интервью Financial Times.

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По его словам, россиянам будет практически невозможно достигнуть своих политических целей военными средствами. Он отметил, что России не удасться захватить Украину.

Также генерал заявил, что Украине в 2023 году будет очень сложно выбить оккупантов со всех оккупированных территорий.

"Нельзя сказать, что этого не может быть. Но это необычайно сложно. И это потребовало бы, по сути, краха российской армии", — сказал Милли.

На вопрос, прошел ли момент для дипломатии между Москвой и Киевом, Милли сказал, что до начала весны еще несколько недель, но это "скользящее окно", а возможности есть в любой момент.

"В данном конкретном случае речь идет о большой стране, обладающей ядерным оружием. Поэтому вы должны очень, очень сознательно управлять эскалацией. В то же время вы должны отстаивать принципы, ради которых была основана ООН", — подчеркнул военачальник.

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Дмитро Гриниченко

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