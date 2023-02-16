Генерал Милли: Полная победа Украины в 2023 году возможна лишь в случае краха армии России
Начальник объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли считает, что Россия не достигнет своих целей в войне, а Вооруженные Силы Украины смогут освободить все территории в 2023 году только в случае краха армии РФ. Об этом он сообщил в интервью Financial Times.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, россиянам будет практически невозможно достигнуть своих политических целей военными средствами. Он отметил, что России не удасться захватить Украину.
Также генерал заявил, что Украине в 2023 году будет очень сложно выбить оккупантов со всех оккупированных территорий.
"Нельзя сказать, что этого не может быть. Но это необычайно сложно. И это потребовало бы, по сути, краха российской армии", — сказал Милли.
На вопрос, прошел ли момент для дипломатии между Москвой и Киевом, Милли сказал, что до начала весны еще несколько недель, но это "скользящее окно", а возможности есть в любой момент.
"В данном конкретном случае речь идет о большой стране, обладающей ядерным оружием. Поэтому вы должны очень, очень сознательно управлять эскалацией. В то же время вы должны отстаивать принципы, ради которых была основана ООН", — подчеркнул военачальник.
- Генсек НАТО Столтенберг заявил, что союзники приложат все усилия, чтобы Украина как можно скорее получила обещанное ей тяжелое вооружение.
- Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что ему пока нечего объявить насчет возможной передачи западных самолетов Украине.
- Милли говорил, что Вооруженным Силам Украины очень важно выстоять в битве на истощение за Бахмут.
Читайте также: Остин: США не видят подготовки масштабного наступления РФ, но позаботятся о защите Украины
Комментарии