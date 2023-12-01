Генерал Муженко: Наступление на левобережье Днепра – одно из самых сложных, но все успешно

Операция по форсированию – это одна из самых сложных операций, которую Силы обороны провели успешно, говорит бывший начальник Генштаба ВСУ

Виктор Муженко (Фото: LIGA.net)

Бывший начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявил в интервью BBC News Украина, что наступление Сил обороны на левом берегу Днепра имеет стратегический успех и является одной из самых сложных операций.

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"Во-первых, то, что касается Херсонского направления, низовья Днепра – это действительно я считаю, что имеет успех. Потому что операция по форсированию такого широкого препятствия, какой является река Днепр, особенно в низовьях, в устье, где куча этих островов, рукавов и так далее. Она имеет большое значение. Мы захватили плацдарм на противоположном берегу", – сказал Муженко.

Сама по себе как вид маневра, как операция по форсированию – это действительно одна из самых сложных операций, которую Силы обороны провели успешно.

Однако, по словам генерала, эту наступательную операцию стоило начать "чуть раньше".

Отвечая на вопрос, насколько раньше, Муженко сказал: "Я думаю, что это должно было планироваться с перспективой успеха на направлении главного удара, а затем возможность схождения этих двух группировок в каком-то конкретном месте".

На LIGA.net есть большой текст о том, как украинские морпехи закрепились на левом берегу Днепра на Херсонском направлении: под контролем ВСУ – три плацдарма, для россиян это стало неожиданностью.

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