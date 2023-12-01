Генерал Муженко: Наступ на лівобережжі Дніпра – один із найскладніших, але все успішно

Операція з форсування – це дійсно одна з найскладніших операцій, яку Сили оборони провели успішно, каже ексначальник Генштабу ЗСУ

Віктор Муженко (Фото: LIGA.net)

Колишній начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко заявив в інтерв'ю BBC News Україна, що наступ Сил оборони на лівому березі Дніпра має стратегічний успіх і є однією з найскладніших операцій.

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"По-перше, те, що стосується Херсонського напрямку, пониззя Дніпра – то дійсно я вважаю, що має успіх. Тому що операція з форсування такої широкої перешкоди, якою є річка Дніпро, особливо в пониззі, в гирлі, де купа цих островів, рукавів і таке інше. Вона має велике значення. Ми захопили плацдарм на протилежному березі", – сказав Муженко.

Окремо взята як вид маневру, як операція з форсування – це дійсно одна з найскладніших операцій, яку Сили оборони провели успішно.

Проте, за словами генерала, цю наступальну операцію варто було розпочати "трошки раніше".

Відповідаючи на запитання, наскільки раніше, Муженко сказав: "Я думаю, що це повинно було плануватися з перспективою успіху на напрямку головного удару, а потім – можливість сходження цих двох угруповань в якомусь конкретному місці".

На LIGA.net є великий текст про те, як українські морпіхи закріпилися на лівому березі Дніпра на Херсонському напрямку: під контролем ЗСУ – три плацдарми, для росіян це стало несподіванкою.

На лівому березі Херсонської області Росія концентрує резерви – речник УДА.

21 листопада у ГУР повідомили, що формування ЗСУ плацдармів на лівобережжі Херсонської області стало для росіян несподіванкою та спровокувало панічні настрої серед окупантів.

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