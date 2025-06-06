Россия милитаризует Крым и Черноморье. Генерал Павленко объяснил, как и зачем
Россия активно милитаризует Крым и Черноморье, в частности посредством размещения ракетных комплексов, систем противовоздушной обороны и флота. Ее влияние распространяется через замороженные конфликты в Грузии, Приднестровье и на Южном Кавказе. Об этом заявил генерал-майор Илья Павленко, экс-заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины, во время круглого стола "Балто-Черноморско-Каспийский регион: факторы безопасности и стабильности".
Он подчеркнул, что Россия применяет гибридную агрессию, в частности кибератаки, дезинформацию и подрыв демократии.
В то же время, по его словам, Украина проводит целенаправленную кампанию демилитаризации Черного моря, реализуя так называемую Черноморскую доктрину.
"Освобождение острова Змеиный и так называемых вышек Бойко – пазлы целостного процесса реализации Черноморской доктрины, которая отстаивает утверждение безопасной среды всего Черноморского региона", – подчеркнул он.
Ключевым инструментом этого процесса стал украинский беспилотный флот, впервые в мире реализовавший концепцию роя морских дронов, действующих как единая команда.
Это позволило оттеснить российский флот от украинских берегов, обеспечить зерновой коридор и разрушить попытки контроля над акваторией.
"Украина смогла обеспечить экспорт даже без собственного флота, компенсируя это технологическими решениями", – подчеркнул генерал.
Павленко также отметил важность партнерства с Турцией для формирования региональной безопасности – в частности, создание региональной системы противовоздушной обороны, усиление оборонно-промышленного сотрудничества, совместные разработки спутниковых систем.
Генерал также отметил, что Турция поддерживает крымскотатарское сообщество, выполняет посреднические функции в переговорах о деоккупации Крыма, способствует совместным военным инициативам, обмену разведданными, в частности об активности РЭБ в Черном море.
"Цель остается неизменной – полная демилитаризация черноморского бассейна от российского присутствия и формирование стабильной архитектуры безопасности в регионе", – подчеркнул Павленко.
- В ночь на 1 февраля 2024 года ГУР уничтожило российский ракетный крейсер "Ивановец", используя дроны Magura V5.
- В следующий раз Magura V5 уничтожили большой десантный корабль Черноморского флота РФ "Цезарь Куников", это произошло 14 февраля.
- 19 мая СБУ ударила по газовым башням в Черном море, уничтожила РЛС россиян и склады.