Росія мілітаризує Крим і Чорноморʼя. Генерал Павленко пояснив, як і навіщо

Для цього Кремль використовує гібридні методи впливу, зазначив ексзаступник начальника ГУР МО України

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Росія активно мілітаризує Крим і Чорномор’я, зокрема через розміщення ракетних комплексів, систем протиповітряної оборони та флоту. Її вплив поширюється через заморожені конфлікти в Грузії, Придністров’ї та на Південному Кавказі. Про це заявив генерал-майор Ілля Павленко, ексзаступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України, під час круглого столу "Балто-Чорноморсько-Каспійський регіон: фактори безпеки та стабільності".

Він підкреслив, що Росія застосовує гібридну агресію, зокрема кібератаки, дезінформацію та підрив демократії.

Водночас, за його словами, Україна проводить цілеспрямовану кампанію демілітаризації Чорного моря, реалізуючи так звану Чорноморську доктрину.

"Звільнення острова Зміїний і так званих вишок Бойка – пазли цілісного процесу реалізації Чорноморської доктрини, яка відстоює утвердження безпечного середовища всього Чорноморського регіону", – наголосив він.

Ключовим інструментом цього процесу став український безпілотний флот, який вперше у світі реалізував концепцію рою морських дронів, що діють як єдина команда.

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Це дозволило відтіснити російський флот від українських берегів, забезпечити зерновий коридор і зруйнувати спроби контролю над акваторією.

"Україна змогла забезпечити експорт навіть без власного флоту, компенсуючи це технологічними рішеннями", – наголосив генерал.

Павленко також підкреслив важливість партнерства з Туреччиною для формування регіональної безпеки – зокрема створення регіональної системи протиповітряної оборони, посилення оборонно-промислової співпраці, спільні розробки супутникових систем.

Генерал також зазначив, що Туреччина підтримує кримськотатарську спільноту, виконує посередницькі функції в переговорах про деокупацію Криму, сприяє спільним військовим ініціативам, обміну розвідданими, зокрема щодо активності РЕБ у Чорному морі.

"Мета залишається незмінною – повна демілітаризація чорноморського басейну від російської присутності та формування стабільної безпекової архітектури в регіоні", – підкреслив Павленко.

У ніч проти 1 лютого 2024 року ГУР знищило російський ракетний крейсер "Івановєц", використовуючи дрони Magura V5.

Наступного разу Magura V5 знищили великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Цезар Куніков", це сталося 14 лютого.

19 травня СБУ вдарила по газових вежах у Чорному морі та знищила РЛС росіян і склади.