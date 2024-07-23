Генерал Радакин: РФ нужно пять лет на восстановление армии до состояния на февраль 2022-го

Тони Радакин (Фото: Министерство обороны Великобритании)

Командующий британскими Вооруженными силами генерал Тони Радакин считает, что российскому диктатору Владимиру Путину понадобится пять лет, чтобы восстановить армию РФ до того состояния, в котором она была в феврале 2022 года. Такое мнение он высказал на конференции Land Warfare Королевского Объединенного института оборонных исследований в Лондоне, сообщило Министерство обороны Великобритании.

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Радакин заявил, что Россия захватывает украинские города и деревни "большой ценой". По его словам, ситуация для Путина "остается ужасающей".

"Россия потеряла 550 000 человек. И по нашим оценкам, Путину понадобится пять лет, чтобы восстановить российскую армию до того состояния, в котором она была в феврале 2022 года. И еще пять лет после этого, чтобы исправить слабые места, которые обнаружила война", — отметил Радакин.

Генерал подчеркнул, что военные должны успокоить нацию и укрепить ее решительность на фоне возможных угроз.

"Да, угрозы могут меняться и развиваться. Вот почему мы держим их под контролем и проверяем на соответствие разведданным, получаемым от наших союзников", — сказал он.

По словам генерала, и хотя Путин не может напрямую атаковать члена НАТО открытым способом, чтобы применить пятую статью, он может угрожать другими способами: в кибернетическом пространстве и под водой, где расположена энергетическая инфраструктура и цифровые сети.

"Но факт остается фактом: Альянс становится сильнее, а Россия ослабевает. И самый лучший способ обезопасить Британию и Европу – поддерживать Украину, чтобы Россия продолжала проигрывать", — добавил он.

4 июня главнокомандующий Вооруженными силами Норвегии Кристоферсен заявил, что "окно возможностей" Альянса для подготовки к возможному противостоянию с РФ уменьшилось до двух-трех лет.

Немецкий министр обороны Писториус заявил, что его стране нужно быть готовой к войне против России в 2029 году.

23 июля немецкий генерал Бройер заявил, что через пять-восемь лет российская армия будет оснащена вооружением и личным составом, чтобы сделать возможным наступление на Альянс.

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