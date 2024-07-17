В Минобороны Британии считают Россию и Китай "смертельной" угрозой

Кроме России и Китая, в оборонном ведомстве называют Иран и Северную Корею

Джордж Робертсон (Фото: EPA)

Китай, Россия и ряд других стран представляют "смертельную" угрозу для Великобритании. Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО, глава стратегического обзора оборонного потенциала Британии Джордж Робертсон, цитирует Bloomberg.

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Робертсон назвал Россию, Китай, Иран и Северную Корею странами, представляющими смертельную угрозу для Великобритании.

"Мы столкнулись со смертоносным квартетом стран, которые все чаще действуют вместе", – заявил он.

Замечания Робертсона важны, поскольку проведенный обзор будет определять направление оборонной политики нового лейбористского правительства, отметило издание.

Журналисты добавили, что документ будет опубликован в начале 2025 года и в нем будет изложена дорожная карта того, как Британия достигнет поставленной новым премьером Киром Стармером цели тратить на оборону 2,5% ВВП.

4 мая The Telegraph писало, что Трамп в случае победы на выборах в США рассматривает планы заставить членов НАТО увеличить расходы на оборону до 3% ВВП.

10 мая тогдашний министр иностранных дел Великобритании Кэмерон призвал страны НАТО увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП. Он отметил, что Лондон планирует достичь этого показателя к 2030 году.

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