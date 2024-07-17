У Міноборони Британії вважають Росію та Китай "смертельною" загрозою

Окрім Росії та Китаю, в оборонному відомстві називають Іран і Північну Корею

Джордж Робертсон (Фото: EPA)

Китай, Росія та декілька інших країн становлять "смертельну" загрозу для Великої Британії. Про це заявив колишній генеральний секретар НАТО, очільник стратегічного огляду оборонного потенціалу Британії Джордж Робертсон, цитує Bloomberg.

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Робертсон назвав Росію, Китай, Іран і Північну Корею країнами, що становлять смертельну загрозу для Великої Британії.

"Ми зіткнулися зі смертоносним квартетом країн, які все частіше діють разом", – заявив він.

Зауваження Робертсона є важливими, оскільки проведений огляд визначатиме напрямок оборонної політики нового лейбористського уряду, зазначило видання.

Журналісти додали, що документ буде опубліковано на початку 2025 року й у ньому буде викладена дорожня карта того, як Британія досягне поставленої новим прем'єром Кіром Стармером мети витрачати на оборону 2,5% ВВП.

4 травня The Telegraph писало, що Трамп у разі перемоги на виборах у США розглядає плани змусити членів НАТО збільшити витрати на оборону до 3% ВВП.

10 травня тодішній міністр закордонних справ Великої Британії Кемерон закликав країни НАТО збільшити витрати на оборону до 2,5% ВВП. Він зазначив, що Лондон планує досягнути цього показника до 2030 року.

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