Немецкий генерал Бройер: РФ будет готова к нападению на страны НАТО через пять-восемь лет

Карстен Бройер заявил, что оценки базируются на собственном анализе, информации спецслужб и союзных армий, а также заявлениях Путина

Обучение НАТО (Фото: Valda Kalnina/EPA)

Генеральный инспектор Вооруженных сил Германии генерал-лейтенант Карстен Бройер считает, что через пять-восемь лет российская армия будет оснащена вооружением и личным составом, чтобы сделать возможным наступление на Альянс. Такое мнение военный высказал в интервью Tagesspiegel.

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"Мы наблюдаем, что российскую армию направляют на Запад. Через пять-восемь лет Вооруженные силы РФ будут оснащены материалами и личным составом, чтобы сделать возможным наступление на территорию НАТО", – сказал он.

Генерал отметил, что подобные оценки базируются на собственном анализе, информации спецслужб и союзных армий, а также заявлениях российского диктатора Владимира Путина.

"Российская армия ежегодно производит от 1000 до 1500 дополнительных танков. Пять крупнейших европейских государств-членов НАТО имеют только половину из них на складе", – отметил генерал.

По его словам, у Бундесвера есть на вооружении около 300 боевых танков.

Бройер подчеркнул, что если к таким показателям добавить намерения, которые можно отследить в речах Путина, то страны Альянса "должны быть встревожены".

26 марта глава МИД Испании заявил, что пока ни ЕС, ни НАТО, ни его страна не готовятся к ведению войны на своих территориях, несмотря на возможную угрозу со стороны России.

11 апреля президент Финляндии Стубб сказал, что страны НАТО должны быть менее "воинственными" в своей риторике против России и вместо этого готовить свои вооруженные силы к потенциальному конфликту.

4 июня главнокомандующий Вооруженными силами Норвегии Кристоферсен заявил, что "окно возможностей" Альянса для подготовки к возможному противостоянию с РФ уменьшилось до двух-трех лет.

Немецкий министр обороны Писториус заявил, что его стране нужно быть готовой к войне против России в 2029 году.

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