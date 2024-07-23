Німецький генерал Броєр: Росія буде готова до нападу на країни НАТО за п’ять-вісім років

Карстен Броєр заявив, що оцінки базуються на власному аналізі, інформації спецслужб і союзних армій, а також заявах Путіна

Навчання НАТО (Фото: Valda Kalnina/EPA)

Генеральний інспектор Збройних сил Німеччини генерал-лейтенант Карстен Броєр вважає, що за п'ять-вісім років російська армія буде оснащена озброєнням та особовим складом, щоб зробити можливим наступ на Альянс. Таку думку військовий висловив в інтерв'ю Tagesspiegel.

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"Ми спостерігаємо, що російську армію скеровують на Захід. За п'ять-вісім років Збройні сили РФ будуть оснащені матеріалами та особовим складом, щоб зробити можливим наступ на територію НАТО", – сказав він.

Генерал зазначив, що такі оцінки базуються на власному аналізі, інформації спецслужб і союзних армій, а також заявах російського диктатора Володимира Путіна.

"Російська армія щороку виробляє від 1000 до 1500 додаткових танків. П’ять найбільших європейських держав-членів НАТО мають лише половину з них на складі", – зазначив генерал.

За його словами, Бундесвер має на озброєнні близько 300 бойових танків.

Броєр наголосив, що якщо до таких показників додати наміри, які можна відстежити в промовах Путіна, то країни Альянсу "повинні бути стривожені".

26 березня очільник МЗС Іспанії заявив, що поки ні ЄС, ні НАТО, ані його країна не готуються до ведення війни на своїх територіях, попри можливу загрозу зі сторони Росії.

11 квітня президент Фінляндії Стубб сказав, що країни НАТО мають бути менш "войовничими" у своїй риториці проти Росії та замість цього готувати свої збройні сили до потенційного конфлікту.

4 червня головнокомандувач Збройних сил Норвегії Крістофферсен заявив, що "вікно можливостей" Альянсу для підготовки до можливого протистояння з РФ зменшилось до двох-трьох років.

Німецький міністр оборони Пісторіус заявив, що його країні потрібно бути готовою до війни проти Росії у 2029 році.

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