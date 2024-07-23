Німецький генерал Броєр: Росія буде готова до нападу на країни НАТО за п’ять-вісім років
Генеральний інспектор Збройних сил Німеччини генерал-лейтенант Карстен Броєр вважає, що за п'ять-вісім років російська армія буде оснащена озброєнням та особовим складом, щоб зробити можливим наступ на Альянс. Таку думку військовий висловив в інтерв'ю Tagesspiegel.
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"Ми спостерігаємо, що російську армію скеровують на Захід. За п'ять-вісім років Збройні сили РФ будуть оснащені матеріалами та особовим складом, щоб зробити можливим наступ на територію НАТО", – сказав він.
Генерал зазначив, що такі оцінки базуються на власному аналізі, інформації спецслужб і союзних армій, а також заявах російського диктатора Володимира Путіна.
"Російська армія щороку виробляє від 1000 до 1500 додаткових танків. П’ять найбільших європейських держав-членів НАТО мають лише половину з них на складі", – зазначив генерал.
За його словами, Бундесвер має на озброєнні близько 300 бойових танків.
Броєр наголосив, що якщо до таких показників додати наміри, які можна відстежити в промовах Путіна, то країни Альянсу "повинні бути стривожені".
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