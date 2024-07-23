Генерал Радакін: РФ знадобиться п’ять років на відновлення армії до стану на лютий 2022-го

Тоні Радакін (Фото: Міністерство оборони Великої Британії)

Командувач британськими Збройними силами генерал Тоні Радакін вважає, що російському диктатору Володимиру Путіну знадобиться п’ять років, щоб відновити армію РФ до того стану, в якому вона була у лютому 2022 року. Таку думку він висловив під час конференції Land Warfare Королівського Об'єднаного інституту оборонних досліджень у Лондоні, повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

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Радакін заявив, що Росія захоплює українські міста і села "великою ціною". За його словами, ситуація для Путіна "залишається жахливою".

"Росія втратила 550 000 осіб. І за нашими оцінками, Путіну знадобиться п’ять років, щоб відновити російську армію до того стану, в якому вона була в лютому 2022 року. І ще п'ять років після цього, щоб виправити слабкі місця, які виявила війна", – зазначив Радакін.

Генерал наголосив, що військові повинні заспокоїти націю та зміцнити її рішучість на тлі можливих загроз.

"Так, загрози можуть змінюватися та розвиватися. Ось чому ми тримаємо їх під контролем і перевіряємо на відповідність розвідданим, які отримуємо від наших союзників", – сказав він.

За словами генерала, і хоча Путін не може безпосередньо атакувати члена НАТО відкритим способом, щоб застосувати п'яту статтю, він може погрожувати іншими способами: у кібернетичному просторі та під водою, де розташована енергетична інфраструктура та цифрові мережі.

"Але факт залишається фактом: Альянс стає сильнішим, а Росія слабшає. І найкращий спосіб убезпечити Британію та Європу – підтримувати Україну, щоб Росія продовжувала програвати", – додав він.

4 червня головнокомандувач Збройних сил Норвегії Крістофферсен заявив, що "вікно можливостей" Альянсу для підготовки до можливого протистояння з РФ зменшилось до двох-трьох років.

Німецький міністр оборони Пісторіус заявив, що його країні потрібно бути готовою до війни проти Росії у 2029 році.

23 липня німецький генерал Броєр заявив, що за п'ять-вісім років російська армія буде оснащена озброєнням та особовим складом, щоб зробити можливим наступ на Альянс.

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