Генерал Сырский: Бахмут сейчас — на острие усилий РФ. ВСУ должны отбить натиск противника
Бахмут сейчас находится на острие усилий россиян, а Вооруженные Силы Украины должны показать, что у оккупантов ничего не выйдет. Об этом заявил командующий Сухопутных войск генерал-полковник Александр Сырский.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, украинские военные должны показать, что у россиян в Бахмуте ничего не получится, несмотря на превосходство в количестве личного состава и вооружений.
Он отметил, что противник воюет не качеством, а количеством — человеческая жизнь для них ничего не стоит.
"Мы должны показать, что ВСУ, несмотря на то, что мы сейчас обороняемся, готовы дать отпор любому противнику", — заявил военачальник.
- 4 февраля 2023 года в Минобороны заверили, что попытки россиян окружить ВСУ в Бахмуте остаются безуспешными.
- 5 февраля британская разведка сообщила, что Бахмут "становится все более изолированным от маршрутов поставок ВСУ".
- Генштаб отметил 6 февраля, что между кадровой армией РФ и ЧВК Вагнера "нет координации".
Читайте также: Сырский о Бахмуте: Битва продолжается, делаем все, чтобы уничтожать лучшие части врага
Комментарии