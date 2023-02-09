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Генерал Сырский: Бахмут сейчас — на острие усилий РФ. ВСУ должны отбить натиск противника

Цей матеріал також доступний українською
09.02.2023, 09:34
Генерал Сырский: Бахмут сейчас — на острие усилий РФ. ВСУ должны отбить натиск противника - Фото
Александр Сырский (Фото: скриншот с видео)

Бахмут сейчас находится на острие усилий россиян, а Вооруженные Силы Украины должны показать, что у оккупантов ничего не выйдет. Об этом заявил командующий Сухопутных войск генерал-полковник Александр Сырский.

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По его словам, украинские военные должны показать, что у россиян в Бахмуте ничего не получится, несмотря на превосходство в количестве личного состава и вооружений.

Он отметил, что противник воюет не качеством, а количеством — человеческая жизнь для них ничего не стоит.

"Мы должны показать, что ВСУ, несмотря на то, что мы сейчас обороняемся, готовы дать отпор любому противнику", — заявил военачальник.

Фронт в районе Бахмута (Карта: deepstatemap.live)

Читайте также: Сырский о Бахмуте: Битва продолжается, делаем все, чтобы уничтожать лучшие части врага

Дмитро Гриниченко
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война Донбасс бахмут сухопутные войска александр сырский
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