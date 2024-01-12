Генерал Сырский: Нам нужно больше авиации. Подошли бы штурмовики А-10 Thunderbolt

Он также заявил о ряде боевых вертолетов, которые помогли бы сухопутным войскам

А-10 Thunderbolt в Афганистане (Фото: Wikipedia/U.S. Air Force)

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в интервью Reuters заявил, что Украине нужно больше авиации от западных союзников, и ВСУ рассматривают штурмовики А-10 Thunderbolt.

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"Я бы говорил об A-10 как об одном из вариантов, если их нам дадут <...> Это не новая машина, а надежная, зарекомендовавшая себя во многих войнах, имеет широкий спектр вооружений для уничтожения наземных целей в помощь пехоте", – высказался генерал.

Он объяснил, что А-10 смогли бы поддержать сухопутные войска, которые пытаются захватить инициативу в борьбе с российскими оккупантами.

Эти штурмовики, продолжил Сырский, предназначены для уничтожения наземных целей: танков, артиллерии и всего противостоящего пехоте.

Военный добавил, что важную роль на передовой также могут сыграть ударные вертолеты, а именно: AH-64 Apache и AH-1 Super Cobra, а также UH-60 Black Hawk.

СПРАВКА Fairchild Republic A-10 Thunderbolt – американский одноместный, двухдвигательный, прямокрылый реактивный самолёт, предназначенный для непосредственной воздушной поддержки наземных сил. A-10 был построен для атаки танков, бронетехники и других наземных целей с ограниченной противовоздушной обороной. Самолет принят на вооружение в 1976 году и до сих пор является единственным самолетом ВС США, предназначенным и используемым исключительно для решения непосредственной авиационной поддержки. Fairchild Republic A-10 Thunderbolt – американский одноместный, двухдвигательный, прямокрылый реактивный самолёт, предназначенный для непосредственной воздушной поддержки наземных сил. A-10 был построен для атаки танков, бронетехники и других наземных целей с ограниченной противовоздушной обороной. Самолет принят на вооружение в 1976 году и до сих пор является единственным самолетом ВС США, предназначенным и используемым исключительно для решения непосредственной авиационной поддержки.

3 января 2024 года командующий Сухопутными войсками сообщил, что захватчики продолжают интенсивные атаки в районах Купянска и Бахмута, а также ведут перегруппировку под Кременной.

8 января Сырский заявил, что Россия пытается заблокировать Купянск с октября 2023 года, но Силы обороны уничтожают наступательный потенциал оккупантов.

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