Генерал Сирський: Нам потрібно більше авіації. Підійшли б штурмовики А-10 Thunderbolt
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю Reuters заявив, що Україні потрібно більше авіації від західних союзників, і ЗСУ розглядають штурмовики А-10 Thunderbolt.
"Я б говорив про A-10 як про один із варіантів, якщо їх нам дадуть <...> Це не нова машина, а надійна, яка зарекомендувала себе у багатьох війнах, має широкий спектр озброєнь для знищення наземних цілей на допомогу піхоті", – висловився генерал.
Він пояснив, що А-10 змогли б підтримати сухопутні війська, які намагатимуться захопити ініціативу у боротьбі з російськими окупантами.
Ці штурмовики, продовжив Сирський, призначені для знищення наземних цілей: танків, артилерії та всього, що протистоїть піхоті.
Військовий додав, що важливу роль на передовій також можуть зіграти ударні гелікоптери, а саме: AH-64 Apache та AH-1 Super Cobra, а також UH-60 Black Hawk.
- 3 січня 2024 року командувач Сухопутних військ повідомив, що загарбники продовжують інтенсивні атаки в районах Куп'янська і Бахмута, а також ведуть перегрупування під Кремінною.
- 8 січня Сирський заявив, що Росія намагається заблокувати Куп'янськ із жовтня 2023 року, але Сили оборони знищують наступальний потенціал окупантів.
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