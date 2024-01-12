Генерал Сирський: Нам потрібно більше авіації. Підійшли б штурмовики А-10 Thunderbolt

Він також заявив про низку бойових гелікоптерів, які б допомогли сухопутним військам

А-10 Thunderbolt в Афганістані (Фото: Wikipedia/U.S. Air Force)

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю Reuters заявив, що Україні потрібно більше авіації від західних союзників, і ЗСУ розглядають штурмовики А-10 Thunderbolt.

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"Я б говорив про A-10 як про один із варіантів, якщо їх нам дадуть <...> Це не нова машина, а надійна, яка зарекомендувала себе у багатьох війнах, має широкий спектр озброєнь для знищення наземних цілей на допомогу піхоті", – висловився генерал.

Він пояснив, що А-10 змогли б підтримати сухопутні війська, які намагатимуться захопити ініціативу у боротьбі з російськими окупантами.

Ці штурмовики, продовжив Сирський, призначені для знищення наземних цілей: танків, артилерії та всього, що протистоїть піхоті.

Військовий додав, що важливу роль на передовій також можуть зіграти ударні гелікоптери, а саме: AH-64 Apache та AH-1 Super Cobra, а також UH-60 Black Hawk.

ДОВІДКА Fairchild Republic A-10 Thunderbolt — американський одномісний, дводвигунний, прямокрилий реактивний літак, призначений для безпосередньої повітряної підтримки наземних сил. A-10 був побудований для атаки танків, бронетехніки та інших наземних цілей з обмеженою протиповітряною обороною. Літак прийнятий на озброєння в 1976 році і до цього часу є єдиним літаком ПС США, призначеним і використовуваним виключно для вирішення безпосередньої авіаційної підтримки. Fairchild Republic A-10 Thunderbolt — американський одномісний, дводвигунний, прямокрилий реактивний літак, призначений для безпосередньої повітряної підтримки наземних сил. A-10 був побудований для атаки танків, бронетехніки та інших наземних цілей з обмеженою протиповітряною обороною. Літак прийнятий на озброєння в 1976 році і до цього часу є єдиним літаком ПС США, призначеним і використовуваним виключно для вирішення безпосередньої авіаційної підтримки.

3 січня 2024 року командувач Сухопутних військ повідомив, що загарбники продовжують інтенсивні атаки в районах Куп'янська і Бахмута, а також ведуть перегрупування під Кремінною.

8 січня Сирський заявив, що Росія намагається заблокувати Куп'янськ із жовтня 2023 року, але Сили оборони знищують наступальний потенціал окупантів.

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