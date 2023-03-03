Генерал ВСУ: Большое наступление РФ идет с середины января, могут атаковать только Бахмут

Генерал Виктор Назаров заявил, что большое наступление российских оккупантов на Донбассе идет с середины января. Об этом он сообщил в интервью немецкому изданию Spiegel.

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По его словам, для Украины нет пути назад, она больше не потеряет территории и будет двигаться вперед.

Он отметил, что ожидаемое крупное российское наступление на востоке продолжается с середины января, однако ограниченные возможности противника позволяют ему атаковать только на узком участке фронта в Бахмуте.

Назаров заявил, что захватчики не смогли добиться даже тактического успеха в районе Бахмута к выступлению диктатора Владимира Путина перед Федеральным собранием.

Военачальник считает, что переговоры с Москвой возможны, если Вооруженные Силы Украины отобьют некоторые оккупированные территории — в первую очередь речь идет об освобождении Херсонской и Запорожской областей.

"Это регионы, имеющие выход к Азовскому морю и граничащие с Крымом. Россия потеряет сухопутный коридор. Сам Крым тоже окажется под угрозой. Важен и север Луганской области. Контрнаступление там усложнит контроль над оккупированными территориями Донбасса. Война переместится в границы РФ. Россияне пытаются не допустить этого всеми силами", — отметил генерал.

Назаров является советником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с августа 2021 года.

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Дмитро Гриниченко

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