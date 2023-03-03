UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Генерал ВСУ: Большое наступление РФ идет с середины января, могут атаковать только Бахмут

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2023, 07:23
Генерал ВСУ: Большое наступление РФ идет с середины января, могут атаковать только Бахмут - Фото
Бойцы ВСУ в Бахмуте (Фото: 93 ОМБр ''Холодный Яр''/Facebook)

Генерал Виктор Назаров заявил, что большое наступление российских оккупантов на Донбассе идет с середины января. Об этом он сообщил в интервью немецкому изданию Spiegel.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, для Украины нет пути назад, она больше не потеряет территории и будет двигаться вперед.

Он отметил, что ожидаемое крупное российское наступление на востоке продолжается с середины января, однако ограниченные возможности противника позволяют ему атаковать только на узком участке фронта в Бахмуте. 

Назаров заявил, что захватчики не смогли добиться даже тактического успеха в районе Бахмута к выступлению диктатора Владимира Путина перед Федеральным собранием. 

Военачальник считает, что переговоры с Москвой возможны, если Вооруженные Силы Украины отобьют некоторые оккупированные территории — в первую очередь речь идет об освобождении Херсонской и Запорожской областей. 

"Это регионы, имеющие выход к Азовскому морю и граничащие с Крымом. Россия потеряет сухопутный коридор. Сам Крым тоже окажется под угрозой. Важен и север Луганской области. Контрнаступление там усложнит контроль над оккупированными территориями Донбасса. Война переместится в границы РФ. Россияне пытаются не допустить этого всеми силами", — отметил генерал.

Назаров является советником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с августа 2021 года. 

Смотрите также: В Бахмуте террористы Вагнера прятались в здании. Их разнесла БМП-2 воинов 93 ОМБр — видео

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Донбасс владимир путин Крым наступление бахмут Валерий Залужный виктор назаров
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Новинар у суспільно-політичну редакцію
Киев LIGA.net
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 