Генерал ВСУ: Украина готовится переломить ход войны и создать условия для полной победы
Командующий оперативной группировки войск "Херсон" бригадный генерал Михаил Драпатый заявил, что стратегическое превосходство в Херсонской области создаст предпосылки для полной победы Украины в войне против России.
Он отметил, что успешную оборону города удалось провести благодаря четкой коммуникации с общинами и селами, жители которых сообщали военным о перемещении техники россиян — это помогло помешать захватить Южноукраинскую атомную электростанцию, форсировать Южный Буг и начать наступление на Одессу.
"А уже в ноябре ВСУ совместно с другими силами обороны освободили от российских оккупантов Херсон и остальные населенные пункты правобережной части области", — сказал Драпатый.
Генерал заявил, что с притоком западных вооружений Украина не только сдерживает россиян, но и готовится переломить ход войны.
"После получения ВСУ стратегического преимущества в Херсонской области, украинская армия создаст предпосылки для общей победы", — резюмировал военачальник.
- ВСУ сейчас готовят наступление на одном из направлений, но для широких операций нужно больше вооружений, заявил главком Залужный.
- Задача Сил обороны Украины в процессе изгнания российских оккупантов с украинской земли – максимально уничтожать личный состав врага, сказал генерал.
- Советник Залужного: Война может длиться еще год. Нужно вернуть Азов и Крым, победить РФ.
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