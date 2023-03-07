Генерал ВСУ: Украина готовится переломить ход войны и создать условия для полной победы

Командующий оперативной группировки войск "Херсон" бригадный генерал Михаил Драпатый заявил, что стратегическое превосходство в Херсонской области создаст предпосылки для полной победы Украины в войне против России.

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По его словам, Николаев стал форпостом украинского юга, который оккупанты пытались безуспешно штурмовать, однако воины дали отпор в марте 2022 года.

Он отметил, что успешную оборону города удалось провести благодаря четкой коммуникации с общинами и селами, жители которых сообщали военным о перемещении техники россиян — это помогло помешать захватить Южноукраинскую атомную электростанцию, форсировать Южный Буг и начать наступление на Одессу.

"А уже в ноябре ВСУ совместно с другими силами обороны освободили от российских оккупантов Херсон и остальные населенные пункты правобережной части области", — сказал Драпатый.

Генерал заявил, что с притоком западных вооружений Украина не только сдерживает россиян, но и готовится переломить ход войны.

"После получения ВСУ стратегического преимущества в Херсонской области, украинская армия создаст предпосылки для общей победы", — резюмировал военачальник.

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Дмитро Гриниченко

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