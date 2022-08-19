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Генеральный секретарь ООН приехал в Одесский порт – видео

Цей матеріал також доступний українською
19.08.2022, 14:52
Генеральный секретарь ООН приехал в Одесский порт – видео - Фото
Генсек ООН Антониу Гуттериш (Фото - ЕРА - Gian Ehrenzeller)

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш прибыл в Одесский порт, сообщает телеканал Дом.

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В Одессе сегодня пройдут переговоры по вопросу "зерновых коридоров" для экспорта украинской агропродукции. Также генсек ООН проинспектирует отгрузку и отправку украинского зерна.

Замглавы Администрации морских портов Украины Дмитрий Баринов рассказал о планах работы "зернового коридора" – ожидается, что каждый месяц из трех портов Одесской области будет вывозиться около 3 млн тонн агропродукции. Также 1,5 млн тонн будут уходить через Дунайские порты, по железной и автодорогам.

  • Вчера во Львове Зеленский провел переговоры с Эрдоганом и Гутерришем. Президент Украины призвал генсека ООН обеспечить безопасность Запорожской АЭС, ее демилитаризацию и вывод оттуда российских войск.
  • Зеленский заявил, что Россия должна немедленно вывести войска с территории ЗАЭС и допустить туда миссию МАГАТЭ. Если мир не может этого обеспечить, по словам Зеленского, "это означает, что можно просто выбросить на свалку весь корпус международных документов по ядерной и радиационной безопасности".

Читайте также: ООН создает миссию по расследованию теракта в Еленовке. Ее возглавит бразильский генерал

Оксана Житнюк
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Антониу Гутерриш ООН Одесса
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