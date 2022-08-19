Генеральный секретарь ООН приехал в Одесский порт – видео

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш прибыл в Одесский порт, сообщает телеканал Дом.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В Одессе сегодня пройдут переговоры по вопросу "зерновых коридоров" для экспорта украинской агропродукции. Также генсек ООН проинспектирует отгрузку и отправку украинского зерна.

Замглавы Администрации морских портов Украины Дмитрий Баринов рассказал о планах работы "зернового коридора" – ожидается, что каждый месяц из трех портов Одесской области будет вывозиться около 3 млн тонн агропродукции. Также 1,5 млн тонн будут уходить через Дунайские порты, по железной и автодорогам.

Вчера во Львове Зеленский провел переговоры с Эрдоганом и Гутерришем. Президент Украины призвал генсека ООН обеспечить безопасность Запорожской АЭС, ее демилитаризацию и вывод оттуда российских войск.

Зеленский заявил, что Россия должна немедленно вывести войска с территории ЗАЭС и допустить туда миссию МАГАТЭ. Если мир не может этого обеспечить, по словам Зеленского, "это означает, что можно просто выбросить на свалку весь корпус международных документов по ядерной и радиационной безопасности".

Читайте также: ООН создает миссию по расследованию теракта в Еленовке. Ее возглавит бразильский генерал

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.