Генсек НАТО отреагировал на мобилизацию в России. Осторожен насчет количества
НАТО осторожно оценивает количество мобилизованных, которых удастся собрать России. Ранее армия РФ уже страдала от плохого оборудования, проблем с логистикой и командованием. Об этом заявил в интервью Reuters генсек НАТО Йенс Столтенберг.
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"Мы должны быть осторожны в оценках точного числа (мобилизованных. – Прим. ред.). Любая мобилизация добавит количество сил, которые у них есть. Это займет время и требует оборудования. Что мы еще видели – российские военные плохо экипированы, у них нет надлежащего командования и контроля. Они также страдают из-за проблем с логистикой", – сказал он.
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По его словам, большее количество войск означает эскалацию, больше страданий и потерь жизней – как украинцев, так и россиян.
По словам Столтенберга, речь российского диктатора Владимира Путина и мобилизация в РФ показали, что все не идет по его плану. "Он просчитался и сделал большую ошибку – стратегическую ошибку", – сказал генсек.
"Путин может закончить эту войну, выведя свои войска и остановив вторжение в другую страну. Это нарушение международного права. Месседж НАТО: мы должны продолжать поддерживать Украину, накладывать санкции на Россию и мобилизовать международное сообщество", – добавил Столтенберг.
- Утром 21 сентября Путин объявил о частичной мобилизации в России и о "поддержке" фейковых референдумов на захваченных территориях.
- В ходе частичной мобилизации якобы будут призваны в общей сложности 300 000 резервистов.
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