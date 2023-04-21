Генсек НАТО перед Рамштайном: Битва на истощение в Украине превращается в войну логистик

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война РФ против Украины превращается в логистическую. Об этом он сообщил перед заседанием контактной группы в Рамштайне, отвечая на вопросы медиа.

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По его словам, насколько важно обсуждать конкретные типы вооружений, настолько и важно говорить о том, что вся военная помощь функционирует нужным образом.

Он отметил, что речь идет о боеприпасах, запчастях, топливе и других компонентах.

"Эта битва на истощение превращается в войну логистик", — заявил Столтенберг.

17 апреля 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от "Рамштайна" принятия основательных решений, отвечающих амбициозным перспективам Сил обороны на поле боя.

Предыдущая встреча в формате Рамштайн прошла по видеосвязи 15 марта 2023 года. Резников заявил, что Рамштайн-10 "внушает оптимизм" – формируется "бронированный кулак", обещаны боеприпасы и усиление украинской ПВО.

20 апреля накануне "Рамштайна" в Киеве был генсек НАТО.

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Дмитро Гриниченко

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