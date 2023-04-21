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Генсек НАТО перед Рамштайном: Битва на истощение в Украине превращается в войну логистик

Цей матеріал також доступний українською
21.04.2023, 11:46
Генсек НАТО перед Рамштайном: Битва на истощение в Украине превращается в войну логистик - Фото
Йенс Столтенберг (Фото: EPA)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война РФ против Украины превращается в логистическую. Об этом он сообщил перед заседанием контактной группы в Рамштайне, отвечая на вопросы медиа.

По его словам, насколько важно обсуждать конкретные типы вооружений, настолько и важно говорить о том, что вся военная помощь функционирует нужным образом.

Он отметил, что речь идет о боеприпасах, запчастях, топливе и других компонентах. 

"Эта битва на истощение превращается в войну логистик", — заявил Столтенберг.

  • 17 апреля 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от "Рамштайна" принятия основательных решений, отвечающих амбициозным перспективам Сил обороны на поле боя.
  • Предыдущая встреча в формате Рамштайн прошла по видеосвязи 15 марта 2023 года. Резников заявил, что Рамштайн-10 "внушает оптимизм" – формируется "бронированный кулак", обещаны боеприпасы и усиление украинской ПВО.
  • 20 апреля накануне "Рамштайна" в Киеве был генсек НАТО.

Смотрите также: Сегодня ключевой "Рамштайн", Резников встретился с главой Пентагона: что на повестке дня 

Дмитро Гриниченко
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