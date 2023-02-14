Генсек ООН призвал к модернизации Организации Объединенных Наций

Члены ООН должны быть готовы к "укреплению потенциала" Организации Объединенных Наций и ее модернизации до версии "ООН 2.0". Об этом заявил на Генеральной Ассамблее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

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Гутерриш сказал, что ООН необходимо адаптироваться к требованиям XXI века и создать "обновленную версию – ООН 2.0".

"Организации Объединенных Наций недостаточно иметь правильную повестку дня... Нам нужны новые навыки, новый опыт, новые стратегии и программы", – сказал генсек.

Гутерриш пообещал подготовить аналитическую записку со списком задач, которые должна решить модернизация ООН. Он считает, что там необходимо учесть предложения в части цифровых и других новых технологий, прогнозирования, достижений поведенческих наук.

20 декабря 2022 года США выразили сожаление относительно того, что ООН поддалась угрозам РФ и не расследует нормально поставки иранских дронов.

5 января 2023 года Reuters сообщил, что генсек ООН распустил группу по расследованию убийства военнопленных в Еленовке.

6 февраля Гутерриш, говоря о войне в Украине, выразил опасение, что мир вступает в "более масштабную войну".

Сергій Бережний

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