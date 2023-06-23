Генсек ООН сказал, что COVID-19 и война усугубили ситуацию с едой. Кислица: РФ хуже ковида

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на сегодняшнем заседании Совбеза ООН, посвященном поддержке мира и безопасности Украины, заявил, что Россия хуже, чем COVID-19. Об этом он сказал в ответ на заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

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Кислица напомнил, что в своей вчерашней речи в Париже Гутерриш сказал: "В 2023 году более 750 млн человек не имеют достаточно пищи… Пандемия COVID-19 и российское вторжение в Украину усугубили ситуацию".

"На самом деле Россия хуже, чем COVID-19. Режим Путина – это рак, и мир не может быть сильным и здоровым, пока его клетки продолжают распространяться из бункера Путина и образуют новые опухоли по всему миру, и фактически в этом же Совете, в этом зале. Его следует удалить, прежде чем он распространится в вашей крови и убьет вас. Выбор за вами, дамы и господа. Выбирайте жизнь!" – сказал Кислица во время выступления в ООН.

В день теракта РФ на Каховской ГЭС Гутерриш сказал, что это "следствие вторжения РФ в Украину", но ООН не имеет доступа к информации для "независимой проверки причины".

Позже в ООН пожаловались, что РФ не дает представителям Организации помочь жителям левого берега Днепра Херсонской области, пострадавшим от наводнения, вызванного подрывом ГЭС.

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