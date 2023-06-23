Генсек ООН сказав, що COVID-19 і війна погіршили ситуацію з їжею. Кислиця: РФ гірша за ковід

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на сьогоднішньому засіданні Радбезу ООН, присвяченому підтримці миру і безпеки України, заявив, що Росія гірша за COVID-19. Про це він сказав у відповідь на заяву генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріш.

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Кислиця нагадав, що у своїй вчорашній промові в Парижі Гутерріш сказав: "У 2023 році понад 750 млн людей не мають достатньо їжі… Пандемія COVID-19 і російське вторгнення в Україну погіршили ситуацію".

"Насправді Росія гірша за COVID-19. Режим Путіна – це рак, і світ не може бути сильним і здоровим, поки його клітини продовжують поширюватися з бункера Путіна та утворюють нові пухлини по всьому світу, і фактично в цій самій Раді, в цій залі. Його слід видалити, перш ніж він пошириться у вашій крові та вб’є вас. Вибір за вами, пані та панове. Обирайте життя!" – сказав Кислиця під час виступу в ООН.

У день теракту РФ на Каховській ГЕС Гутерріш сказав, що це "наслідок вторгнення РФ до України", але ООН не має доступу до інформації для "незалежної перевірки причини".

Пізніше в ООН поскаржились, що РФ не дає представникам Організації допомогти жителям лівого берега Дніпра Херсонської області, які постраждали від повені, викликаної підривом ГЕС.

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