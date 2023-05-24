Генштаб: 23 боестолкновения на восточных участках фронта, у оккупантов продвижения нет

Российские оккупанты продолжают сосредоточивать главные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, за прошедшие сутки там произошло 23 боевых столкновения. Об этом сообщает в вечерней сводке Генштаб ВСУ.

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На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался наступать в сторону Ивановского, нанес авиационный удар в районе Белой Горы, обстреливал несколько населенных пунктов Донецкой области.

На Авдеевском направлении оккупанты так же безуспешно пытались наступать в направлении Новокалинового и Авдеевки, нанесли авиационные удары в районах Новокалинового и Степного и обстреляли несколько населенных пунктов.

На Марьинском направлении Силы обороны отразили многочисленные атаки в районе Марьинки.

Генштаб сообщает, что за прошедшие сутки россияне нанесли 17 авиаударов и провели около 20 обстрелов из РСЗО по позициям ВСУ и населенным пунктам.

Подчеркивается, что сохраняется высокая вероятность ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины.

Авиация Украины нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

Ракетные войска и артиллерия поразили два района сосредоточения живой силы, четыре склада боеприпасов, станцию РЭБ, четыре артиллерийских подразделения на огневых позициях и еще четыре важные цели противника.

23 мая в Минобороны сообщили, что на Бахмутском направлении снизилась интенсивность боев. При этом на флангах бойцы Сил обороны еще немного продвинулись.

В утренней сводке Генштаб сообщал, что 23 мая российские оккупанты безуспешно атаковали дорогу на Часов Яр, штурмовали Марьинку и Авдеевку.

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