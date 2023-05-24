Генштаб: 23 бойових зіткнення на східних ділянках фронту, у окупантів просування немає

Російські окупанти продовжують зосереджувати головні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, минулої доби там сталося 23 бойових зіткнення. Про це повідомляє у вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ.

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На Бахмутському напрямку противник даремно намагався наступати у бік Івановського, завдав авіаційного удару в районі Білої Гори, обстрілював кілька населених пунктів Донецької області.

На Авдіївському напрямку окупанти так само без успіху намагалися наступати у бік Новокалинова та Авдіївки, завдали авіаційних ударів у районах Новокалинова та Степового та обстріляли кілька населених пунктів.

На Мар'їнському напрямку Сили оборони відбили численні атаки в районі Мар'їнки.

Генштаб повідомляє, що минулої доби росіяни завдали 17 авіаударів і провели близько 20 обстрілів з РСЗВ по позиціях ЗСУ та населених пунктах.

Наголошується, що зберігається висока ймовірність ракетних та авіаційних ударів по всій території України.

Авіація України завдала сім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки супротивника.

Ракетні війська та артилерія вразили два райони зосередження живої сили, чотири склади боєприпасів, станцію РЕБ, чотири артилерійські підрозділи на вогневих позиціях та ще чотири важливі цілі противника.

23 травня у Міноборони повідомили, що на Бахмутському напрямку знизилася інтенсивність боїв. Водночас на флангах бійці Сил оборони ще трохи просунулися.

У ранковому зведенні Генштаб повідомляв, що 23 травня російські окупанти без успіху атакували дорогу на Часів Яр, штурмували Мар'їнку та Авдіївку.

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