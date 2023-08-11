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Генштаб Эстонии: оборона на востоке Украины важна для продолжения наступления на юге

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2023, 16:10
Генштаб Эстонии: оборона на востоке Украины важна для продолжения наступления на юге - Фото
Полковник Тармо Кундла (Фото - скриншот с видео)

Военные действия на северо-востоке Украины могут определить успех или неудачу наступления на юге, и наоборот. Об этом сказал глава оперативного управления Генштаба Сил обороны Эстонии полковник Тармо Кундла, сообщает ERR.ee.

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Кундла отметил, что линия фронта за неделю существенно не изменилась и продолжается война на истощения. При этом "то, что происходит на северо-востоке, может определить успех или неудачу на юге, и наоборот".  

По данным Генштаба Эстонии, на этой неделе оккупанты проводили в среднем от 30 до 40 атак в день, однако ВСУ продолжают удерживать инициативу и наносить удары разной силы и характера на многих участках фронта. Он упомянул рейды через Днепр в Херсонской области, контратаки на северо-востоке, а также пехотные атаки на Бахмутском направлении.

Ни российские силы, ни ВСУ не имеют решающего преимущества перед противником, это не способствует масштабным атакам, сказал Кундла.

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Сергей Бережной
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войнаэстониянаступление ВСУТармо Кундла
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