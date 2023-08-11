Генштаб Естонії: оборона на сході України важлива для продовження наступу на півдні

Військові дії на північному сході України можуть визначити успіх чи невдачу наступу на півдні, і навпаки. Про це сказав голова оперативного управління Генштабу Сил оборони Естонії полковник Тармо Кундла, повідомляє ERR.ee.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Кундла зазначив, що лінія фронту за тиждень суттєво не змінилася і триває війна на виснаження. При цьому "те, що відбувається на північному сході, може визначити успіх чи невдачу на півдні, і навпаки".

За даними Генштабу Естонії, цього тижня окупанти проводили в середньому від 30 до 40 атак на день, проте ЗСУ продовжують утримувати ініціативу та завдавати ударів різної сили та характеру на багатьох ділянках фронту. Він згадав рейди через Дніпро на Херсонщині, контратаки на північному сході, а також піхотні атаки на Бахмутському напрямку.

Ні російські сили, ні ЗСУ не мають вирішальної переваги перед противником, це не сприяє масштабним атакам, сказав Кундла.

На початку серпня в МО заявили, що ЗСУ на півдні "місцями прорвали першу лінію оборони".

Контрнаступ йде "важко" через російські оборонні споруди, але найголовніше – не зупиняється, заявив начальник ГУР Буданов.

Західні союзники почали "тверезо" оцінювати темпи контрнаступу України.

Читайте також: Залужний, Буданов і Резніков поговорили з Міллі та Остіном. Головна тема – наступ ЗСУ

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.