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Генштаб Естонії: оборона на сході України важлива для продовження наступу на півдні

Этот материал также доступен на русском
11.08.2023, 16:10
Генштаб Естонії: оборона на сході України важлива для продовження наступу на півдні - Фото
Полковник Тармо Кундла (Фото - скриншот із відео)

Військові дії на північному сході України можуть визначити успіх чи невдачу наступу на півдні, і навпаки. Про це сказав голова оперативного управління Генштабу Сил оборони Естонії полковник Тармо Кундла, повідомляє ERR.ee.

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Кундла зазначив, що лінія фронту за тиждень суттєво не змінилася і триває війна на виснаження. При цьому "те, що відбувається на північному сході, може визначити успіх чи невдачу на півдні, і навпаки".

За даними Генштабу Естонії, цього тижня окупанти проводили в середньому від 30 до 40 атак на день, проте ЗСУ продовжують утримувати ініціативу та завдавати ударів різної сили та характеру на багатьох ділянках фронту. Він згадав рейди через Дніпро на Херсонщині, контратаки на північному сході, а також піхотні атаки на Бахмутському напрямку.

Ні російські сили, ні ЗСУ не мають вирішальної переваги перед противником, це не сприяє масштабним атакам, сказав Кундла.

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Сергій Бережний
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війнаЕстоніянаступ ЗСУТармо Кундла
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