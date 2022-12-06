Генштаб: На Донбассе дезертировали российские заключенные — их нашли и уничтожили свои же

На временно оккупированной территории Донецкой области дезертировала группа вооруженных оккупантов — их ликвидировали свои же по приказу командования. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Военные заявляют, что 30 ноября в районе Верхнеторецкого обнаружен факт дезертирства вооруженных россиян с боевых позиций — из 21 человека 13 были завербованными заключенными.

Командование оккупантов приказало задержать и ликвидировать нарушителей, по состоянию на 5 декабря они уничтожены.

Также в Запорожской области 4 декабря ВСУ ударили по противнику, уничтожив до 20 единиц техники разных типов и ранив около 70 оккупантов.

За минувшие сутки украинская авиация 14 раз ударила по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники, а также два удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.