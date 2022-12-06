Генштаб: На Донбассе дезертировали российские заключенные — их нашли и уничтожили свои же
На временно оккупированной территории Донецкой области дезертировала группа вооруженных оккупантов — их ликвидировали свои же по приказу командования. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Военные заявляют, что 30 ноября в районе Верхнеторецкого обнаружен факт дезертирства вооруженных россиян с боевых позиций — из 21 человека 13 были завербованными заключенными.
Командование оккупантов приказало задержать и ликвидировать нарушителей, по состоянию на 5 декабря они уничтожены.
Также в Запорожской области 4 декабря ВСУ ударили по противнику, уничтожив до 20 единиц техники разных типов и ранив около 70 оккупантов.
За минувшие сутки украинская авиация 14 раз ударила по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники, а также два удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.
Артиллеристы и ракетные войска поразили пункт управления, два района сосредоточения личного состава и склад боеприпасов.
- В районе Бахмута террористы из частной военной компании Вагнера угрожают своим боевикам казнью за отступление.
- За два месяца в Украине погибли более 500 заключенных, завербованных Пригожиным в частную военную компанию Вагнера.
- 4 ноября российский диктатор Владимир Путин узаконил набор в армию для войны против Украины осужденных за тяжкие преступления, хотя сам процесс начал происходить задолго до его указа.
Читайте также: Уголовник из ЧВК Вагнера получил "орден мужества". Он сидел за убийство двух женщин — ВИ
Комментарии