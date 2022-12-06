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Генштаб: На Донбассе дезертировали российские заключенные — их нашли и уничтожили свои же

Цей матеріал також доступний українською
06.12.2022, 19:53
Генштаб: На Донбассе дезертировали российские заключенные — их нашли и уничтожили свои же - Фото
Заключенные в РФ (Фото: ресурс оккупантов)

На временно оккупированной территории Донецкой области дезертировала группа вооруженных оккупантов — их ликвидировали свои же по приказу командования. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что 30 ноября в районе Верхнеторецкого обнаружен факт дезертирства вооруженных россиян с боевых позиций — из 21 человека 13 были завербованными заключенными.

Командование оккупантов приказало задержать и ликвидировать нарушителей, по состоянию на 5 декабря они уничтожены. 

Также в Запорожской области 4 декабря ВСУ ударили по противнику, уничтожив до 20 единиц техники разных типов и ранив около 70 оккупантов. 

За минувшие сутки украинская авиация 14 раз ударила по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники, а также два удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Артиллеристы и ракетные войска поразили пункт управления, два района сосредоточения личного состава и склад боеприпасов. 

Читайте также: Уголовник из ЧВК Вагнера получил "орден мужества". Он сидел за убийство двух женщин — ВИ 

Дмитро Гриниченко
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