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Генштаб: На Луганщине оккупанты компенсируют дрова только тем, кто взял паспорт РФ – давят

Цей матеріал також доступний українською
21.11.2023, 21:59
Генштаб: На Луганщине оккупанты компенсируют дрова только тем, кто взял паспорт РФ – давят - Фото
Паспорт РФ (Фото: pixabay.com)

Российские захватчики во временно оккупированной Луганской области приняли решение давать компенсации для приобретения угля и дров в отопительный период только тем гражданам Украины, которые согласились получить паспорт РФ. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в своей сводке.

Захватчики продолжают принудительную паспортизацию населения временно оккупированной территории Луганской области, отмечают военные.

"Так, с целью усиления морального давления на украинских жителей Луганской области и принуждения их к получению гражданства РФ, так называемое российское оккупационное правительство приняло решение, что получить компенсацию для приобретения угля и дров на отопительный период смогут только те граждане Украины, которые согласились получить российский паспорт", – сообщает Генштаб

  • В октябре Центр нацсопротивления сообщал, что российские захватчики осуществляют принудительную мобилизацию местных жителей на временно оккупированной части Запорожской области, людей незаконно призывают после получения российского паспорта.
  • В ноябре ЦНС написал, что россияне принудительно депортируют украинских заключенных с временно оккупированных территорий в РФ.

Читайте также: Оккупанты набирают "казаков" под ответственность РПЦ – Центр сопротивления

Артём Джерипа
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