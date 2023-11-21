Генштаб: На Луганщині окупанти компенсують дрова лише тим, хто взяв паспорт РФ – тиснуть

Російські загарбники на тимчасово окупованій Луганщині ухвалили рішення давати компенсації для придбання вугілля та дров в опалювальний період тільки тим громадянам України, які погодились отримати паспорт РФ. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні.

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Загарбники продовжують примусову паспортизацію населення на тимчасово окупованій території Луганської області, зауважують військові.

"Так, з метою посилення морального тиску на українських мешканців Луганської області та примушення їх до отримання громадянства РФ так званий російський окупаційний уряд ухвалив рішення, що отримати компенсацію для придбання вугілля та дров на опалювальний період зможуть лише ті громадяни України, які погодились отримати російський паспорт", – повідомляє Генштаб

У жовтні Центр нацспротиву повідомляв, що російські загарбники здійснюють примусову мобілізацію місцевих мешканців на тимчасово окупованій частині Запорізької області, людей незаконно призивають після отримання російського паспорта.

У листопаді ЦНС написав, що росіяни примусово депортують українських в'язнів із тимчасово окупованих територій до РФ.

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