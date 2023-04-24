UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Генштаб: Ожесточенные бои в Бахмуте. Авдеевское направление для РФ без успеха – карта

Цей матеріал також доступний українською
24.04.2023, 20:04
Генштаб: Ожесточенные бои в Бахмуте. Авдеевское направление для РФ без успеха – карта - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток на востоке продолжались ожесточенные бои в районе Бахмута и Марьинки, российские оккупанты пытались наступать на Авдеевском направлении, однако не имели успеха. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Украинские силы в течение суток отразили на востоке более 30 атак армии РФ. Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку, отмечают в Генштабе.

На Бахмутском направлении армия РФ продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут.

Карта DeepState

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия неподалеку от населенных пунктов Новокалиновое, Степное и Первомайское Донецкой области, успеха не имел.

Карта DeepState

На Марьинском направлении в течение суток украинские защитники отразили многочисленные вражеские атаки в районе населенного пункта Марьинка.

Карта DeepState

На Лиманском направлении оккупанты не предпринимали наступательных действий.

На Запорожском и Херсонском направлениях россияне продолжают вести оборонные действия.

В Генштабе также сообщили, что оккупанты продолжают использовать гражданскую инфраструктуру временно захваченных населенных пунктов в собственных целях.

В частности, в Голубовке в Луганской области российские оккупанты используют одну из школ как медицинский пункт для оказания медпомощи своим военнослужащим.

Украинская авиация в  течение суток нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также сбиты 2 вражеских разведывательных БПЛА разных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили зенитно-ракетный комплекс и две радиоэлектронной станции борьбы оккупантов.

  • Недавно генерал Сырский побывал в Бахмуте и заявил, что украинские воины своими действиями истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден привлекать к боям спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения.
  • Министр обороны Резников не соглашается, что Украина якобы подрывает свой контрнаступательный потенциал в Бахмуте, поскольку Силы обороны там активно уничтожают оккупантов, которых РФ могла бы привлечь по другим направлениям.
  • Бахмут. Спикер ВСУ прогнозирует, что вагнеровцев может хватить еще на два месяца.

Читайте также: Путин может применить "крайние тактики" из-за наступления ВСУ. Запад готовится

Мілана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война авдеевка Марьинка бахмут генштаб
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 