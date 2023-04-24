Генштаб: Ожесточенные бои в Бахмуте. Авдеевское направление для РФ без успеха – карта

В течение суток на востоке продолжались ожесточенные бои в районе Бахмута и Марьинки, российские оккупанты пытались наступать на Авдеевском направлении, однако не имели успеха. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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Украинские силы в течение суток отразили на востоке более 30 атак армии РФ. Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку, отмечают в Генштабе.

На Бахмутском направлении армия РФ продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия неподалеку от населенных пунктов Новокалиновое, Степное и Первомайское Донецкой области, успеха не имел.

На Марьинском направлении в течение суток украинские защитники отразили многочисленные вражеские атаки в районе населенного пункта Марьинка.

На Лиманском направлении оккупанты не предпринимали наступательных действий.

На Запорожском и Херсонском направлениях россияне продолжают вести оборонные действия.

В Генштабе также сообщили, что оккупанты продолжают использовать гражданскую инфраструктуру временно захваченных населенных пунктов в собственных целях.

В частности, в Голубовке в Луганской области российские оккупанты используют одну из школ как медицинский пункт для оказания медпомощи своим военнослужащим.

Украинская авиация в течение суток нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также сбиты 2 вражеских разведывательных БПЛА разных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили зенитно-ракетный комплекс и две радиоэлектронной станции борьбы оккупантов.

Недавно генерал Сырский побывал в Бахмуте и заявил, что украинские воины своими действиями истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден привлекать к боям спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения.

Министр обороны Резников не соглашается, что Украина якобы подрывает свой контрнаступательный потенциал в Бахмуте, поскольку Силы обороны там активно уничтожают оккупантов, которых РФ могла бы привлечь по другим направлениям.

Бахмут. Спикер ВСУ прогнозирует, что вагнеровцев может хватить еще на два месяца.

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Мілана Головань

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