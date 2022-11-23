UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Генштаб: Оккупанты атакуют под Бахмутом и Авдеевкой, в Луганской области выселяют фермеров

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2022, 19:14
Генштаб: Оккупанты атакуют под Бахмутом и Авдеевкой, в Луганской области выселяют фермеров - Фото
Уничтоженный танк российских оккупантов (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты продолжают атаковать ВСУ под Бахмутом и Авдеевкой, на остальных участках ведут оборонительные операции и обстрелы. Об этом сообщает Генштаб в вечерней сводке.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости   

Днем 23 ноября оккупанты нанесли массированный ракетный удар по объектам энергетической инфраструктуры нашего государства. По предварительной информации, враг выпустил 65 крылатых ракет Х-101, из них 51 была сбита. 

На временно занятой Россией части Луганской области оккупанты под предлогом "контрдиверсионных мер" вывезли из населенных пунктов Денежниково и Штормовое около 20 местных фермеров.

Основные наступательные усилия противник сосредотачивает на Бахмутском и Авдеевском направлениях, на Криворожском и Херсонском направлениях РФ ведет позиционную оборону и обстрелы позиций ВСУ и населенных пунктов. 

Подтверждено уничтожение склада боеприпасов россиян в Луганской области, при котором около 50 оккупантов уничтожены и до 50 ранены. 

Авиация ВСУ в течение 23 ноября нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава, вооружений и военной техники противника и один по позиции ЗРК. Ракетные войска и артиллерия поразили район сосредоточения личного состава и техники врага и также позицию ЗРК.

Читайте также: Россияне строят укрепления вдоль трассы Каховка-Мелитополь и атакуют на Донбассе — Генштаб

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Генштаб ВСУ сводка генштаб сводка генштаба
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 