Генштаб: Оккупанты атакуют под Бахмутом и Авдеевкой, в Луганской области выселяют фермеров

Российские оккупанты продолжают атаковать ВСУ под Бахмутом и Авдеевкой, на остальных участках ведут оборонительные операции и обстрелы. Об этом сообщает Генштаб в вечерней сводке.

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Днем 23 ноября оккупанты нанесли массированный ракетный удар по объектам энергетической инфраструктуры нашего государства. По предварительной информации, враг выпустил 65 крылатых ракет Х-101, из них 51 была сбита.

На временно занятой Россией части Луганской области оккупанты под предлогом "контрдиверсионных мер" вывезли из населенных пунктов Денежниково и Штормовое около 20 местных фермеров.

Основные наступательные усилия противник сосредотачивает на Бахмутском и Авдеевском направлениях, на Криворожском и Херсонском направлениях РФ ведет позиционную оборону и обстрелы позиций ВСУ и населенных пунктов.

Подтверждено уничтожение склада боеприпасов россиян в Луганской области, при котором около 50 оккупантов уничтожены и до 50 ранены.

Авиация ВСУ в течение 23 ноября нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава, вооружений и военной техники противника и один по позиции ЗРК. Ракетные войска и артиллерия поразили район сосредоточения личного состава и техники врага и также позицию ЗРК.

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Сергій Бережний

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