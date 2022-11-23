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Россияне строят укрепления вдоль трассы Каховка-Мелитополь и атакуют на Донбассе — Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2022, 07:19
Россияне строят укрепления вдоль трассы Каховка-Мелитополь и атакуют на Донбассе — Генштаб - Фото
Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты строят укрепления вдоль трассы Каховка-Мелитополь в Запорожской и Херсонской областях, а также продолжают атаковать в Донецкой области. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что противник дополнительно оборудует оборонные рубежи вдоль участка дороги Каховка-Мелитополь.

Во временно оккупированном Севастополе на базе одного из учебных заведений идет подготовка операторов беспилотников российского и иранского производства — срок подготовки составляет до трех недель, на сегодняшний день готовят около 30 человек. 

Оккупанты продолжают нести потери — в Каланчаке Херсонской области в местной больнице не хватает мест для размещения раненых россиян, а в Великие Копани за сутки доставили около 40 раненых. 

На Донбассе Вооруженные Силы Украины отбили атаки РФ в районах Белогоровки, Спорного, Берестова, Бахмута, Курдюмовки, Северного, Новобахмутовки, Красногоровки, Первомайского, Невельского и Марьинки. 

Читайте также: Мобилизация в России. В Крыму оккупанты начали раздавать повестки под подпись — Генштаб 

Дмитро Гриниченко
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война Донбасс запорожская область Херсонская область генштаб
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