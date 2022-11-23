Россияне строят укрепления вдоль трассы Каховка-Мелитополь и атакуют на Донбассе — Генштаб

Российские оккупанты строят укрепления вдоль трассы Каховка-Мелитополь в Запорожской и Херсонской областях, а также продолжают атаковать в Донецкой области. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что противник дополнительно оборудует оборонные рубежи вдоль участка дороги Каховка-Мелитополь.

Во временно оккупированном Севастополе на базе одного из учебных заведений идет подготовка операторов беспилотников российского и иранского производства — срок подготовки составляет до трех недель, на сегодняшний день готовят около 30 человек.

Оккупанты продолжают нести потери — в Каланчаке Херсонской области в местной больнице не хватает мест для размещения раненых россиян, а в Великие Копани за сутки доставили около 40 раненых.

На Донбассе Вооруженные Силы Украины отбили атаки РФ в районах Белогоровки, Спорного, Берестова, Бахмута, Курдюмовки, Северного, Новобахмутовки, Красногоровки, Первомайского, Невельского и Марьинки.

В Дебальцево заметили кадыровцев и наемников ЧВК Вагнера, а в Енакиево готовят принудительно мобилизованных жителей оккупированных территорий.

Украинское командование и представители власти неоднократно говорили, что самые ожесточенные бои сейчас идут в Донецкой области. По словам президента Зеленского в начале ноября, "на Бахмут и Соледар РФ тратит больше жизней военных, чем на две войны в Чечне".

Вполне вероятно, что РФ перебросит часть сил из Херсона на усиление и расширение наступательных операций в районе Бахмута, считают в британской разведке.

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Дмитро Гриниченко

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