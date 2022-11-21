Мобилизация в России. В Крыму оккупанты начали раздавать повестки под подпись — Генштаб

Во временно оккупированном Крыму российские военные начали раздавать повестки в армию страны-агрессора под подпись. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что в Крыму продолжается скрытая мобилизация в российскую оккупационную армию.

В Симферополе 19 ноября произошло совещание при участии "руководителей силовых структур, представителей управления города и глав сельских советов", где главным вопросом было невыполнение плановых показателей по мобилизации.

Для "решения проблемы" с 21 ноября представители "военкоматов" и "полиции" оккупантов в Крыму начали вручение повесток под подпись.

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Дмитро Гриниченко

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