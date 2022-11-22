Генштаб: В Дебальцево замечены кадыровцы и ЧВК Вагнера, в Енакиево готовят мобилизованных

В Дебальцево заметили кадыровцев и наемников ЧВК Вагнера, а в Енакиево готовят принудительно мобилизованных жителей оккупированных территорий. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что в Дебальцево перемещают подразделения из Чечни и из состава частной военной компании Вагнера, которые прибыли для наращивания группировки оккупационных войск.

Во временно оккупированном Енакиево продолжается подготовка принудительно мобилизованных — "инструкторов" размещают в местном политехническом техникуме, где одновременно проходит обучение студентов.

В Молочанске Запорожской области обнаружена перегруппировка отдельных подразделений противника — освобождены некоторые позиции, а также сняты ряд блокпостов.

На Донбассе российские мобилизованные плохо экипированы и, чтобы согреться, жгут костры, таким образом раскрывая свои позиции для артиллерии Сил обороны.

Украинское командование и представители власти неоднократно говорили, что самые ожесточенные бои сейчас идут в Донецкой области. По словам президента Зеленского в начале ноября, "на Бахмут и Соледар РФ тратит больше жизней военных, чем на две войны в Чечне".

Вполне вероятно, что РФ перебросит часть сил из Херсона на усиление и расширение наступательных операций в районе Бахмута, считают в британской разведке.

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Дмитро Гриниченко

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