Генштаб: РФ атакует Бахмут с большими потерями. В Донецке эпидемия среди россиян — карта

Российские оккупанты ведут наступление в районе Бахмута и Лимана, продолжая нести большие потери. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что кроме районов Бахмута и Лимана, противник атакует на Авдеевком и Новопавловском направлениях.

Во временно оккупированном Донецке среди военнослужащих оккупационной армии и террористов ЧВК Вагнера значительно выросло количество заболеваний особо опасными инфекциями — это может быть связано с отсутствием нормальных санитарных условий в расположениях.

Украинская авиация за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники захватчиков, а также два удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Ракетные войска и артиллерия поразили девять районов сосредоточения россиян и один склад боеприпасов.

26 января сообщалось, что во время боев за Соледар на Бахмутском направлении российские оккупанты потеряли столько же людей, сколько в двух войнах против Чеченской республики Ичкерия.

По словам президента Владимира Зеленского, при штурме Бахмута в Донецкой области российские оккупанты теряют тысячи людей и не считают погибших при атаках.

Артиллерия ВСУ прямым ударом уничтожила танк российских оккупантов, который обстреливал Бахмут — видео.

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Дмитро Гриниченко

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