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Генштаб: РФ атакует Бахмут с большими потерями. В Донецке эпидемия среди россиян — карта

Цей матеріал також доступний українською
31.01.2023, 18:32
Генштаб: РФ атакует Бахмут с большими потерями. В Донецке эпидемия среди россиян — карта - Фото
Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты ведут наступление в районе Бахмута и Лимана, продолжая нести большие потери. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что кроме районов Бахмута и Лимана, противник атакует на Авдеевком и Новопавловском направлениях.

Во временно оккупированном Донецке среди военнослужащих оккупационной армии и террористов ЧВК Вагнера значительно выросло количество заболеваний особо опасными инфекциями — это может быть связано с отсутствием нормальных санитарных условий в расположениях. 

Украинская авиация за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники захватчиков, а также два удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Ракетные войска и артиллерия поразили девять районов сосредоточения россиян и один склад боеприпасов. 

Фронт в районе Бахмута (Карта: deepstatemap.live)

Читайте также: Оккупанты не могут перерезать трассу обеспечения украинских военных в Бахмуте – спикер ВСУ 

Дмитро Гриниченко
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война Донбасс Донецк потери бахмут генштаб
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