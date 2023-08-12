Генштаб: РФ наступает у Купянска, Бахмута и Донецка. Контратакует возле Урожайного — карта
Российские оккупанты наступают в районе Купянска, Бахмута и Донецка, а также контратакуют вблизи Урожайного. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 30 боевых столкновений. В направлении Купянска россияне пытались наступать в районе Синьковки и Ивановки, успеха не имели.
Вблизи Бахмута захватчики атаковали в районе Богдановки, Клещеевки и Белой горы, Силы обороны отбились.
Около Донецка украинские воины продолжают сдерживать наступление врага в районе Авдеевки и Марьинки. На Времевском выступе оккупанты пытались восстановить утраченное положение в районе Урожайного.
Одновременно ВСУ продолжают наступление на Мелитополь и Бердянск, закрепляются на достигнутых рубежах, ведут контрбатарейную борьбу.
Украинская авиация нанесла один удар по району сосредоточения личного состава, вооружения и техники. Уничтожено четыре БПЛА-разведчика. Ракетчики и артиллеристы поразили один зенитно-ракетный комплекс "Стрела".
- В начале августа в МО заявили, что ВСУ на юге "местами прорвали первую линию обороны".
- Контрнаступление идет "тяжело" из-за российских оборонительных сооружений, но самое главное – не останавливается, заявил начальник ГУР Буданов.
- Западные союзники начали "более трезво" оценивать темпы контрнаступления Украины.
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