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Генштаб: РФ наступает у Купянска, Бахмута и Донецка. Контратакует возле Урожайного — карта

Цей матеріал також доступний українською
12.08.2023, 06:44
Генштаб: РФ наступает у Купянска, Бахмута и Донецка. Контратакует возле Урожайного — карта - Фото
Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районе Купянска, Бахмута и Донецка, а также контратакуют вблизи Урожайного. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 30 боевых столкновений. В направлении Купянска россияне пытались наступать в районе Синьковки и Ивановки, успеха не имели.

Фронт в районе Купянска (Карта: Military Land)

Вблизи Бахмута захватчики атаковали в районе Богдановки, Клещеевки и Белой горы, Силы обороны отбились. 

Фронт в районе Бахмута (Карта: Military Land)

Около Донецка украинские воины продолжают сдерживать наступление врага в районе Авдеевки и Марьинки. На Времевском выступе оккупанты пытались восстановить утраченное положение в районе Урожайного. 

Фронт в районе Донецка (Карта: Military Land)

Одновременно ВСУ продолжают наступление на Мелитополь и Бердянск, закрепляются на достигнутых рубежах, ведут контрбатарейную борьбу. 

Фронт в Запорожской области (Карта: Military Land)

Украинская авиация нанесла один удар по району сосредоточения личного состава, вооружения и техники. Уничтожено четыре БПЛА-разведчика. Ракетчики и артиллеристы поразили один зенитно-ракетный комплекс "Стрела". 

Читайте также: Залужный, Буданов и Резников поговорили с Милли и Остином. Главная тема — наступление ВСУ

Дмитрий Гриниченко
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