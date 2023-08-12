Генштаб: РФ наступає в районі Куп'янська, Бахмута та Донецька. Контратакує біля Урожайного — карта

Російські окупанти наступають у районі Куп'янська, Бахмута та Донецька, а також контратакують поблизу Урожайного. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 30 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська росіяни намагалися наступати в районі Синьківки та Іванівки, успіху не мали.

Поблизу Бахмута загарбники атакували в районі Богданівки, Кліщіївки та Білої гори, Сили оборони відбилися.

Біля Донецька українські воїни продовжують стримувати наступ ворога в районі Авдіївки та Мар'їнки. На Времівському виступі окупанти намагалися відновити втрачене становище у районі Урожайного.

Одночасно ЗСУ продовжують наступ на Мелітополь та Бердянськ, закріплюються на досягнутих рубежах, ведуть контрбатарейну боротьбу.

Українська авіація завдала одного удару по району зосередження особового складу, озброєння та техніки. Знищено чотири БПЛА-розвідники. Ракетники та артилеристи вразили один зенітно-ракетний комплекс "Стріла".

На початку серпня в МО заявили, що ЗСУ на півдні "місцями прорвали першу лінію оборони".

Контрнаступ йде "важко" через російські оборонні споруди, але найголовніше – не зупиняється, заявив начальник ГУР Буданов.

Західні союзники почали "тверезо" оцінювати темпи контрнаступу України.

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