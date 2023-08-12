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Генштаб: РФ наступає в районі Куп'янська, Бахмута та Донецька. Контратакує біля Урожайного — карта

Этот материал также доступен на русском
12.08.2023, 06:44
Генштаб: РФ наступає в районі Куп'янська, Бахмута та Донецька. Контратакує біля Урожайного — карта - Фото
Бійці ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районі Куп'янська, Бахмута та Донецька, а також контратакують поблизу Урожайного. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 30 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська росіяни намагалися наступати в районі Синьківки та Іванівки, успіху не мали.

Фронт у районі Куп'янська (Карта: Military Land)

Поблизу Бахмута загарбники атакували в районі Богданівки, Кліщіївки та Білої гори, Сили оборони відбилися.

Фронт у районі Бахмута (Карта: Military Land)

Біля Донецька українські воїни продовжують стримувати наступ ворога в районі Авдіївки та Мар'їнки. На Времівському виступі окупанти намагалися відновити втрачене становище у районі Урожайного.

Фронт у районі Донецька (Карта: Military Land)

Одночасно ЗСУ продовжують наступ на Мелітополь та Бердянськ, закріплюються на досягнутих рубежах, ведуть контрбатарейну боротьбу.

Фронт у Запорізькій області (Мапа: Military Land)

Українська авіація завдала одного удару по району зосередження особового складу, озброєння та техніки. Знищено чотири БПЛА-розвідники. Ракетники та артилеристи вразили один зенітно-ракетний комплекс "Стріла".

Читайте також: Залужний, Буданов і Резніков поговорили з Міллі та Остіном. Головна тема – наступ ЗСУ

Дмитро Гриниченко
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