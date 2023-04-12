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Генштаб: РФ штурмует Бахмут, пытается перерезать трассу, жестокие бои за Марьинку — карта

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12.04.2023, 18:31
Генштаб: РФ штурмует Бахмут, пытается перерезать трассу, жестокие бои за Марьинку — карта - Фото
Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты штурмуют Бахмут и район Марьинки, Вооруженные Силы Украины отбили 34 атаки на Донбассе за день. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Военные заявляют, что в направлении Лимана противник наступал в районе Белогоровки, однако безуспешно. 
Фронт в районе Кременной (Карта: Military Land)6

Враг продолжает наступать в Бахмуте, пытается полностью захватить город, идут жестокие бои, за сутки россияне атаковали севернее Хромового и вблизи Богдановки (северный фланг). 

Фронт в районе Бахмута (Карта: Military Land)
Также оккупанты атаковали в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки, ВСУ отбились. Наиболее ожесточенные бои на данном направлении идут за Марьинку, там было отбито 14 атак. 
Фронт в районе Донецка (Карта: Military Land)
Украинская авиация нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и техники, сбит БПЛА "Орлан-10". 
Ракетчики и артиллеристы поразили четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и техники, склад боеприпасов, а также радиолокационную станцию. 
  • Генерал Сырский побывал в районе Бахмута и заявил, что украинские воины своими действиями истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден привлекать к боям спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения.
  • Министр обороны Резников не согласен, что Украина якобы подрывает свой контрнаступательный потенциал в Бахмуте, так как Силы обороны там активно уничтожают оккупантов, которых РФ могла бы задействовать по другим направлениям.
  • Бахмут. Спикер ВСУ прогнозирует, что вагнеровцев может хватить еще на два месяца. 

Смотрите также: Бой в Бахмуте. Пограничники три часа отбивали атаки превосходящих сил оккупантов

Дмитро Гриниченко
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