Генштаб: РФ штурмует Бахмут, пытается перерезать трассу, жестокие бои за Марьинку — карта

Российские оккупанты штурмуют Бахмут и район Марьинки, Вооруженные Силы Украины отбили 34 атаки на Донбассе за день. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что в направлении Лимана противник наступал в районе Белогоровки, однако безуспешно.

Враг продолжает наступать в Бахмуте, пытается полностью захватить город, идут жестокие бои, за сутки россияне атаковали севернее Хромового и вблизи Богдановки (северный фланг).

Также оккупанты атаковали в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки, ВСУ отбились. Наиболее ожесточенные бои на данном направлении идут за Марьинку, там было отбито 14 атак.

Украинская авиация нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и техники, сбит БПЛА "Орлан-10".

Ракетчики и артиллеристы поразили четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и техники, склад боеприпасов, а также радиолокационную станцию.

Дмитро Гриниченко

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