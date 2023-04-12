Генштаб: РФ штурмует Бахмут, пытается перерезать трассу, жестокие бои за Марьинку — карта
12.04.2023, 18:31
Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)
Российские оккупанты штурмуют Бахмут и район Марьинки, Вооруженные Силы Украины отбили 34 атаки на Донбассе за день. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Военные заявляют, что в направлении Лимана противник наступал в районе Белогоровки, однако безуспешно.
Враг продолжает наступать в Бахмуте, пытается полностью захватить город, идут жестокие бои, за сутки россияне атаковали севернее Хромового и вблизи Богдановки (северный фланг).
Также оккупанты атаковали в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки, ВСУ отбились. Наиболее ожесточенные бои на данном направлении идут за Марьинку, там было отбито 14 атак.
Украинская авиация нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и техники, сбит БПЛА "Орлан-10".
Ракетчики и артиллеристы поразили четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и техники, склад боеприпасов, а также радиолокационную станцию.
- Генерал Сырский побывал в районе Бахмута и заявил, что украинские воины своими действиями истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден привлекать к боям спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения.
- Министр обороны Резников не согласен, что Украина якобы подрывает свой контрнаступательный потенциал в Бахмуте, так как Силы обороны там активно уничтожают оккупантов, которых РФ могла бы задействовать по другим направлениям.
- Бахмут. Спикер ВСУ прогнозирует, что вагнеровцев может хватить еще на два месяца.
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